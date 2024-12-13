Beşiktaş'ta daha önce ikinci başkanlık göevi yapan Serdal Adalı, Hasan Arat'ın görevi bırakması sonrası mevcut başkan Hüseyin Yücel'in ardından adaylığını açıklayan ikinci isim oldu.
Beşiktaş'ta daha önce ikinci başkanlık göevi yapan Serdal Adalı, Hasan Arat'ın görevi bırakması sonrası mevcut başkan Hüseyin Yücel'in ardından adaylığını açıklayan ikinci isim oldu.
Serdal Adalı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:
"Değerli Beşiktaşlılar; Beşiktaş Başkanlık makamına aday olabilmemiz için Genel Kurul üyelerimizden alınması gereken imza sayısına ulaştık. Olumsuz hava şartlarında, işlerinden, ailelerinden, zamanlarından feragat edip Beşiktaş adına birlikte yola çıkmamız için imza veren tüm Genel Kurul üyelerimize tüm kalbimle teşekkür ederim. Bizlere verdiğiniz bu desteği boşa çıkarmayacak, bize inanan hiçbir Beşiktaşlıyı mahcup etmeyeceğiz. Saygı ve sevgilerimle..."
1964 yılında Adana'da dünyaya gelen Serdal Adalı, iş dünyasında ve Türkiye Jokey Kulübü'nde önemli bir yere sahiptir. İş hayatına 1984 yılında adım atan Adalı, babasının rahatsızlığı nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldı. California Üniversitesi'nde lisans eğitimini yarıda bırakan Serdal Adalı, ailesinin de desteğiyle Adalı Holding'i kurarak iş dünyasına güçlü bir giriş yaptı.
Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. Başkanı
21 Eylül 2012'de Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sonrasında Türkiye Jokey Kulübü'nün 25. başkanı olarak seçilen Serdal Adalı, bu göreviyle Türk atçılığında önemli bir liderlik üstlenmiştir.
Özel Hayatı
Serdal Adalı, evli ve iki çocuk babasıdır.