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Anadolu Efes Ergin Ataman'lı Panathinaikos'u farka boğdu:93-67

Ülkemizi Euroleague'de temsil eden Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u ağırladı. Lacivert beyazlılar karşılaşma boyunca üstün götürdüğü mücadeleyi 93-67 kazandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 22:17 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 22:17
Anadolu Efes Ergin Ataman’lı Panathinaikos’u farka boğdu:93-67

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    Bu sezon Euroleauge'de istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes, 15. haftada Panathinaikos Aktor ile İstanbul'da karşı karşıya geldi. Lacivert beyazlılar, rakibini 93-67 yenerek bu sezon 8'inci galibiyetini aldı.

    Eljah Bryant (AA)Eljah Bryant (AA)

    PERİYORLARA GÖRE SKORLAR

    1. ÇEYREK | ANADOLU EFES: 20-15 :PANATHINAIKOS AKTOR
    2. ÇEYREK | ANADOLU EFES: 45-34 :PANATHINAIKOS AKTOR
    3. ÇEYREK | ANADOLU EFES: 68-46 :PANATHINAIKOS AKTOR
    4. ÇEYREK | ANADOLU EFES: 93-67 PANATHINAIKOS AKTOR

    Shane Larkin haftalar sonra geri döndü (AA)Shane Larkin haftalar sonra geri döndü (AA)

    İSTANBUL'DA YOLA DEVAM

    Anadolu Efes, Panathinaikos'u devirmesinin ardından maçlarına İstanbul'da devam edecek. Tomislav Mijatovic'in öğrencileri iki Sırp devini ağırlayacak. 18 Aralık'ta Kızılyıldız, 20 Aralık'ta ise Partizan ile karşılaşacak.