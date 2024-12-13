Anadolu Efes Ergin Ataman’lı Panathinaikos’u farka boğdu:93-67

Bu sezon Euroleauge'de istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes, 15. haftada Panathinaikos Aktor ile İstanbul'da karşı karşıya geldi. Lacivert beyazlılar, rakibini 93-67 yenerek bu sezon 8'inci galibiyetini aldı.
Bu sezon Euroleauge'de istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes, 15. haftada Panathinaikos Aktor ile İstanbul'da karşı karşıya geldi. Lacivert beyazlılar, rakibini 93-67 yenerek bu sezon 8'inci galibiyetini aldı.
PERİYORLARA GÖRE SKORLAR
1. ÇEYREK | ANADOLU EFES: 20-15 :PANATHINAIKOS AKTOR
2. ÇEYREK | ANADOLU EFES: 45-34 :PANATHINAIKOS AKTOR
3. ÇEYREK | ANADOLU EFES: 68-46 :PANATHINAIKOS AKTOR
4. ÇEYREK | ANADOLU EFES: 93-67 PANATHINAIKOS AKTOR
İSTANBUL'DA YOLA DEVAM
Anadolu Efes, Panathinaikos'u devirmesinin ardından maçlarına İstanbul'da devam edecek. Tomislav Mijatovic'in öğrencileri iki Sırp devini ağırlayacak. 18 Aralık'ta Kızılyıldız, 20 Aralık'ta ise Partizan ile karşılaşacak.