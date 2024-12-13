UEFA Avrupa Ligi Bodo/Glimt -Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Skor, puan durumu, maç özeti...

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh

MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı 2-1'lik Bodo üstünlüğü ile tamamlandı. Beşiktaş'ın golü 21. dakikada Gedson Fernandes ile geldi. Bodo'nun golleri ise 37'de Zinckernagel ve 43'te Björtuft ile geldi.

BEŞİKTAŞ PUAN DURUMU NEDİR?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş 25. sırada ve 6 puanda kaldı.