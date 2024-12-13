UEFA Avrupa Ligi Bodo/Glimt -Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Skor, puan durumu, maç özeti...

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı tamamlandı. Futbolseverler maçın skorunu merak ediyor. İşte, kritik karşılaşmaya ilişkin merak edilen detaylar…
Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı tamamlandı. Futbolseverler maçın skorunu merak ediyor. İşte, kritik karşılaşmaya ilişkin merak edilen detaylar…
BODO/GLİMT - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Avrupa'da bu sezon Beşiktaş, 6'ncı karşılaşmasına Bodo/Glimt deplasmanında çıkıyor. Aspmyra Stadyumu'nda başlayacak olan mücadele 12 Aralık Perşembe günü yani bu akşam saat 23.00'de başlayacak.
BODO/GLİMT - BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANALDAN İZLEYEBİLİRİM?
Avrupa Ligi maçları TRT ekranlarından yayınlanıyor. Bodo/Glimt - Beşiktaş karşılaşması bu akşam TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.
MUHTEMEL 11
Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Zaynutdinov, Salih, Al Musrati, Rafa Silva, Gedson, Muçi, Semih
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh
MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?
Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı 2-1'lik Bodo üstünlüğü ile tamamlandı. Beşiktaş'ın golü 21. dakikada Gedson Fernandes ile geldi. Bodo'nun golleri ise 37'de Zinckernagel ve 43'te Björtuft ile geldi.
BEŞİKTAŞ PUAN DURUMU NEDİR?
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş 25. sırada ve 6 puanda kaldı.