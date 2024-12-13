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UEFA Avrupa Ligi Bodo/Glimt -Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Skor, puan durumu, maç özeti...

Avrupa’da bu sezon Beşiktaş, 6’ncı karşılaşmasına Bodo/Glimt deplasmanında çıktı. Peki, Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Skor, puan durumu, maç özeti...

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 08:33 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 08:55
UEFA Avrupa Ligi Bodo/Glimt -Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Skor, puan durumu, maç özeti...

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Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı tamamlandı. Futbolseverler maçın skorunu merak ediyor. İşte, kritik karşılaşmaya ilişkin merak edilen detaylar…

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BODO/GLİMT - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Avrupa'da bu sezon Beşiktaş, 6'ncı karşılaşmasına Bodo/Glimt deplasmanında çıkıyor. Aspmyra Stadyumu'nda başlayacak olan mücadele 12 Aralık Perşembe günü yani bu akşam saat 23.00'de başlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BODO/GLİMT - BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANALDAN İZLEYEBİLİRİM?

Avrupa Ligi maçları TRT ekranlarından yayınlanıyor. Bodo/Glimt - Beşiktaş karşılaşması bu akşam TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Zaynutdinov, Salih, Al Musrati, Rafa Silva, Gedson, Muçi, Semih

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh

MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı 2-1'lik Bodo üstünlüğü ile tamamlandı. Beşiktaş'ın golü 21. dakikada Gedson Fernandes ile geldi. Bodo'nun golleri ise 37'de Zinckernagel ve 43'te Björtuft ile geldi.

BEŞİKTAŞ PUAN DURUMU NEDİR?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş 25. sırada ve 6 puanda kaldı.

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