PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Okan Buruk'tan Nelsson'a bir şans daha!

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson için yeni bir gelişme yaşandı. Son haftalarda stoper pozisyonunda yaşanan eksiklere rağmen Victor Nelsson'a şans vermeyen Okan Buruk, yıldız oyuncuya 'son bir şans' daha vermeye karar verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 13:37 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 13:37
Okan Buruk’tan Nelsson’a bir şans daha!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson için yeni bir gelişme yaşandı.

Son haftalarda stoper pozisyonunda yaşanan eksiklere rağmen Victor Nelsson'a şans vermeyen Okan Buruk, yıldız oyuncuya 'son bir şans' daha vermeye karar verdi.

MALMÖ'YE KARŞI 11'DE

Malmö deplasmanında Abdülkerim Bardakcı'yı riske etmek istemeyen Buruk, Nelsson'u ilk 11'de kullanmayı planlıyor.

Özellikle AZ Alkmaar deplasmanındaki etkisiz oyunu sonrası eleştirilerin hedefi olan Nelsson, Malmö deplasmanında da beklenen performansı verememesi durumunda devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MSB’den Suriye açıklaması: Terör örgütlerinin alan kazanmasına fırsat vermeyeceğiz | Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı?
Afrika krizini Türkiye çözdü! Başkan Erdoğan’dan Somali ve Etiyopya liderleriyle ortak açıklama | Ankara Bildirisi yayımlandı
Binance
Suriye’nin yeni döneminde en kritik aktör Türkiye! ABD ve Avrupa rotayı Ankara’ya kırdı | Blinken ve Leyen’in ziyaretlerinin perde arkası
Galatasaray’da rotasyon! Malmö maçında o yıldızlar sahada
Afrika’daki krizi Başkan Erdoğan çözdü dünya manşete taşıdı
Halkbank
Gabar’daki petrol keşfi 2. yılında! | Berat Albayrak Bizzat yerinde inceledim demişti! İşte bağımsız enerjinin üssü
Mark Zuckerberg’den Trump’a milyon dolarlık bağış! Mar-a-Lago’dan sonra savaşı bitirecek yeni hamle
Beşiktaş’ta zorunlu değişiklik! Bodo/Glimt maçı 11’i netleşti
Esad’ın katliamlarının önüne perde çeken Türkiye’deki Baas destekçileri
Galatasaray’dan 5 imza birden!
CANLI | Golan’dan Şam’a siyonist işgal: Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İsrail ordusu hendekler kazıyor
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Eski yıldız dönüyor
Men dakka dukka! Esad’ın istihbaratçısı Ali Memlük lastik botla kaçarken görüntülendi
SON DAKİKA