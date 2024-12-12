Okan Buruk’tan Nelsson’a bir şans daha!

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson için yeni bir gelişme yaşandı.Son haftalarda stoper pozisyonunda yaşanan eksiklere rağmen Victor Nelsson'a şans vermeyen Okan Buruk, yıldız oyuncuya 'son bir şans' daha vermeye karar verdi.Malmö deplasmanında Abdülkerim Bardakcı'yı riske etmek istemeyen Buruk, Nelsson'u ilk 11'de kullanmayı planlıyor.Özellikle AZ Alkmaar deplasmanındaki etkisiz oyunu sonrası eleştirilerin hedefi olan Nelsson, Malmö deplasmanında da beklenen performansı verememesi durumunda devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.