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Tonali'nin menajerinden ayrılık yanıtı!

La Gazzetta dello Sport, Newcastle United'ın oyuncusu Sandro Tonali'nin, özlem duyduğu için kulübünden ayrılmak istediğini ve İtalya'ya dönmeyi planladığını iddia etti. Ancak bu iddialar, oyuncunun menajeri tarafından kesin bir dille yalanlandı.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 16:30 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 16:30
Tonali’nin menajerinden ayrılık yanıtı!

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Newcastle United'da forma giyen Sandro Tonali'nin menajerinden, İtalyan oyuncunun geleceği ile ilgili açıklama geldi.

İDDİALARI YALANLADI

La Gazzetta dello Sport, Newcastle United'ın oyuncusu Sandro Tonali'nin, özlem duyduğu için kulübünden ayrılmak istediğini ve İtalya'ya dönmeyi planladığını iddia etti. Ancak bu iddialar, oyuncunun menajeri tarafından kesin bir dille yalanlandı.

"SERİE A'YA DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYOR"

Menajer, GR Sports aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Sandro kesinlikle Serie A'ya dönmeyi düşünmüyor. Newcastle'da mutlu, dünyanın en iyi liginde oynamaktan memnun ve taraftarları tarafından her zaman destekleniyor." ifadelerini kullandı.

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