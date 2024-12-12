SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Okan Buruk'tan beraberlik yorumu: "Bizim için zor bir dönem"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6. maçında deplasmanda Malmö ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik Direktör Okan Buruk, takımda yaşanan sakatlık sorunlarına dikkat çekti ve Davinson Sanchez'in durumu hakkında bilgi verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 00:17 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 00:17
Okan Buruk’tan beraberlik yorumu: Bizim için zor bir dönem

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

"ÇOK FAZLA SEÇENEĞİMİZ YOKTU"

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk; "Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Buruk, "Maçın başını çok iyi oynamadık yani. Devre arası da bunu özellikle oyuncularımla konuştum. Kendi kimliğimizi koymadık, topla daha iyi değildik, daha rahat olabilirdik. İstediklerimizi aslında ikinci yarı... Hem topa sahip olduk hem daha sahaya doğru yayıldık, acele etmedik, bloklar arasına girdik, pozisyona girdik, bulduğumuz golle de 2-1 öne geçtik. Bugün çok eksik geldik buraya ve oyun içerisinde de Davinson'un sakatlanması, devamında yorgunluklar... Değişiklikleri yaptık ve maçın son bölümünü çok iyi oynamadık. Aslında savunma olarak doğru yerdeydik ama iyi savunamadık. Burada tabii ki değişiklikler yaptık. Yine Jelert'in ayağının ağrıması... O da değişiklik istedi. Zaten çok fazla seçeneğimiz yoktu. Bu sefer Kerem Demirbay'ı daha fazla savunmanın içine çektik. Beşliye dönüp Metehan'ı kenara attık bire biri engellemek için ama bence basit de hepimizin orada olduğu pozisyonda gol yedik. Ona üzülüyoruz tabii ki yani öndesiniz, maçı bitirmemiz gerekirdi. Uzatma dakikalarıydı ve çıkışlarda topu tutamadık. Bir iki top da kaybettik. Tabii burada oyuncuların üzerindeki yorgunlukların da etkisi oldu ama dediğim gibi daha iyi savunma yapıp maçı bitirebilirdik. Son dakikalarda iyi savunma yapmadığımızı düşünüyorum. Rakimiz de tabii ki bize göre daha diri ve değişikliklerle birlikte özellikle son 10 dakikada son 5 dakikada etkili oldular. Son şanslarını iyi kullanmaya çalıştılar ve orada da pozisyonlar verdik. O anlamda da üzgünüz ama tabii ki 2 puan ortalamasıyla şu anda devam ediyoruz. Bundan sonraki iç saha maçı sonra tekrar Ajax maçı... Bu maçları kazanıp 36 takımlı gruptan ilk 8'in içerisinde çıkmak istiyoruz" dedi.

Okan Buruk sakatlıkların kendilerini zorladığını söyledi (REUTERS)Okan Buruk sakatlıkların kendilerini zorladığını söyledi (REUTERS)

"BİZİM İÇİN ZOR BİR DÖNEM"

Yaşanılan sakatlıklardan dolayı zorlandıklarını ifade eden deneyimli teknik direktör, "Zor bir dönem bizim için. Çok fazla sakat oyuncumuz var. Kadromuz azaldı. İnşallah oyuncularımızı kısa sürede toparlayacağız. Oynayacağımız Trabzonspor ve Kayserispor maçının ardından bir ara olacak. Arada yenilenip tam kadro olacağımızı düşünüyorum. O yüzden bugünkü beraberlik son dakika golüyle olduğu için bizi üzdü. Grupta ilk 8 şansımızı yenilmeden devam ettiriyoruz. Bizim için olumlu yanı bu" yorumunda bulundu.

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

Maç içerisinde sakatlanan Davinson Sanchez'in son durumunu da paylaşan Okan Buruk, "Davinson ayağında bir ağrı hissetti. Daha kötüye gitmesin diye devam etmedi. Jelert'in yorgunluk ağrısı oldu. Önemli bir sakatlık olduğunu düşünmüyorum. Uzun süreden sonra ilk defa böyle tempolu bir maç oynadı" diye konuştu.

Hakim Ziyech (AA)Hakim Ziyech (AA)

Bu sezon ki kötü performansını Malmö karşısında da gösteren Hakim Ziyech hakkında ise Buruk şunları söyledi; "1-0 geride olduğumuz senaryoda Hakim ile oynamayı düşündüm. Devamında 1-1 geldi ve Kerem Demirbay girince oyunun iyi gittiğini gördüm. 2-1 sonrası defansif özellikleri daha yüksek oyuncuları tercih etmeye çalıştım. Victor Nelsson'u kullandık. Hakim Ziyech'i de son bölümde sahaya sürdük. Maçın gidişatına göre kararlar veriyoruz. Bizim oyuncumuz. Sonraki maç için herkes gibi onun da oynama potansiyeli var"

Galatasaraya transferde kötü haber! Bitti denen yıldız elden kaçıyorGalatasaraya transferde kötü haber! Bitti denen yıldız elden kaçıyor
Galatasaray'a transferde kötü haber! Bitti denen yıldız elden kaçıyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye’nin yeni döneminde en kritik aktör Türkiye! ABD ve Avrupa rotayı Ankara’ya kırdı | Başkan Erdoğan Blinken’ı kabul etti
Dışişleri Bakanlığı’ndan Şam’a yeni atama! Burhan Köroğlu’na kritik görev
İSPARK’a %115’e varan zam! CHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi: İşte yeni ücretlerin yürürlüğe gireceği tarih
Bodo/Glimt - Beşiktaş | CANLI
İsveç’te soğuk duş! Galatasaray Malmö ile 2-2 berabere kaldı
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da: Emevi Camii’nde namaz kıldı!
Beşar Esad ile İsrail arasında gizli anlaşma! Arap basını patlattı: Belgeler ortaya çıktı
Şam’da Baas rejiminin korkunç izleri! Havalimanı yolunda 100 kişiye ait ceset kalıntıları
Europol’dan PKK itirafı! Raporu yazan da izni veren de AB: Uyuşturucu ve insan kaçakçılığına milyonlarca avro finansman!
Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kabul etti! AB’den Suriye’ye... İşte masadaki konular
Suriye’nin kuzeyinde ABD-Fransa şeytanlığı! YPG elebaşı Ferhat Abi Şahin’i Şam müzakerecisi ilan ettiler: Barzaniler bu işin neresinde?
Moskow City’de bir diktatör! İşte Beşar Esad’ın Rusya’da yaşayacağı lüks plaza
Etiyopya - Somali krizi nasıl çözüldü? 4 maddede Başkan Erdoğan ve Türkiye’nin diplomasi zaferi!
Time, Donald Trump’ı yılın kişisi seçti... Arka plandaki gerçek! Kamala tutmayınca dönüş yaptılar
Beşar Esad rejiminin katliam galerisi... Sezar Dosyası raftan iniyor! Tek tek kayıt altına alındı: Dehşete düşüren fotoğraflar!
SON DAKİKA