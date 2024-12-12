Okan Buruk'tan beraberlik yorumu: "Bizim için zor bir dönem"

Okan Buruk (AA)

"ÇOK FAZLA SEÇENEĞİMİZ YOKTU"

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk; "Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Buruk, "Maçın başını çok iyi oynamadık yani. Devre arası da bunu özellikle oyuncularımla konuştum. Kendi kimliğimizi koymadık, topla daha iyi değildik, daha rahat olabilirdik. İstediklerimizi aslında ikinci yarı... Hem topa sahip olduk hem daha sahaya doğru yayıldık, acele etmedik, bloklar arasına girdik, pozisyona girdik, bulduğumuz golle de 2-1 öne geçtik. Bugün çok eksik geldik buraya ve oyun içerisinde de Davinson'un sakatlanması, devamında yorgunluklar... Değişiklikleri yaptık ve maçın son bölümünü çok iyi oynamadık. Aslında savunma olarak doğru yerdeydik ama iyi savunamadık. Burada tabii ki değişiklikler yaptık. Yine Jelert'in ayağının ağrıması... O da değişiklik istedi. Zaten çok fazla seçeneğimiz yoktu. Bu sefer Kerem Demirbay'ı daha fazla savunmanın içine çektik. Beşliye dönüp Metehan'ı kenara attık bire biri engellemek için ama bence basit de hepimizin orada olduğu pozisyonda gol yedik. Ona üzülüyoruz tabii ki yani öndesiniz, maçı bitirmemiz gerekirdi. Uzatma dakikalarıydı ve çıkışlarda topu tutamadık. Bir iki top da kaybettik. Tabii burada oyuncuların üzerindeki yorgunlukların da etkisi oldu ama dediğim gibi daha iyi savunma yapıp maçı bitirebilirdik. Son dakikalarda iyi savunma yapmadığımızı düşünüyorum. Rakimiz de tabii ki bize göre daha diri ve değişikliklerle birlikte özellikle son 10 dakikada son 5 dakikada etkili oldular. Son şanslarını iyi kullanmaya çalıştılar ve orada da pozisyonlar verdik. O anlamda da üzgünüz ama tabii ki 2 puan ortalamasıyla şu anda devam ediyoruz. Bundan sonraki iç saha maçı sonra tekrar Ajax maçı... Bu maçları kazanıp 36 takımlı gruptan ilk 8'in içerisinde çıkmak istiyoruz" dedi.