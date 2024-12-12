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Samet Akaydin İspanya'da da gündem oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilerek haftayı puansız kapattı. Mücadeleye Samet Akaydin'in hatası damga vururken, milli futbolcu İspanya'da da gündem oldu. İşte atılan manşetler...

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 13:48 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 13:48
Samet Akaydin İspanya’da da gündem oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte temsil eden Fenerbahçe, 6. haftada Athletic Bilbao'yu konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibine 2-0 yenilerek haftayı kayıpsız kapattı.

Samet Akaydin İspanya’da da gündem oldu

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 5 ve 45. dakikalarda Inaki Williams kaydetti. Fenerbahçe adına maçın en çok konuşulan ismiyse Samet Akaydin oldu.

Samet Akaydin İspanya’da da gündem oldu

30 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 5. dakikasında Livakovic'e attığı geri pasın kısa düşmesi sonrası takımının gol yemesine sebebiyet verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Samet'in yaptığı hata sonrası oyuncuyu ıslıklayarak tepki gösterdi.

Samet Akaydin İspanya’da da gündem oldu

İkinci yarının başında yerini Çağlar Söyüncü'ye bırakan Samet Akaydin'in gol öncesi yaptığı hata İspanyol basınında da gündem oldu.

Samet Akaydin İspanya’da da gündem oldu

NTV Spor'un derlediği haberde, Marca'nın Inaki Williams'ın 2 gol atmasına vurgu yaptığı haberinde, "Athletic, Fenerbahçe'yi muhteşem Inaki Williams ile devirdi" denildi.

Samet Akaydin İspanya’da da gündem oldu

El Correo'da yer alan haberde, "Athletic, Mourinho'nun Fenerbahçe'sini perişan etti." ifadeleri yer aldı.

El Pais'te Fenerbahçe galibiyetinde Inaki Williams'ı ön plana çıkardı. El Pais'in haberinde, "Inaki Williams, Mourinho'nun Fenerbahçe'sini yok etti." ifadeleri kullanıldı.

Samet Akaydin İspanya’da da gündem oldu

AS'ta, "Fenerbahçe ve Mourinho, Athletic gibi sert bir rakip karşısında güçsüz göründü" denilerek Athletic'in Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğuna oturduğu belirtildi.

Samet Akaydin İspanya’da da gündem oldu

Mundo Deportivo ise Athletic'in Fenerbahçe galibiyetini, "Athletic, Türkiye'de Mourinho'nun takımını 2-0 yenerek Avrupa Ligi'nin lideri oldu." şeklinde manşetlerine taşıdı. Haberde, "Samet Akaydin'in yaptığı hata Athletic'i öne geçirdi. Türkler bundan sonra akıldan ziyade yürekle çabaladılar ancak Bilbao takımının sağlamlığı karşısında çöktüler." denildi.

Samet Akaydin İspanya’da da gündem oldu

Claro Sports haberinde Samet Akaydin'in Athletic'e golü getiren hatasına yer verdi. Inaki Williams'ın golüyle sonuçlanan pozisyon için, "Samet Akaydin'ın Inaki Williams'ın golüyle sonuçlanan hatası Jose Mourinho'yu şaşkına çevirdi." ifadeleri kullanıldı.

Samet Akaydin İspanya’da da gündem oldu

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