Samet Akaydin İspanya’da da gündem oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte temsil eden Fenerbahçe, 6. haftada Athletic Bilbao'yu konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibine 2-0 yenilerek haftayı kayıpsız kapattı.
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte temsil eden Fenerbahçe, 6. haftada Athletic Bilbao'yu konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibine 2-0 yenilerek haftayı kayıpsız kapattı.
İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 5 ve 45. dakikalarda Inaki Williams kaydetti. Fenerbahçe adına maçın en çok konuşulan ismiyse Samet Akaydin oldu.
30 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 5. dakikasında Livakovic'e attığı geri pasın kısa düşmesi sonrası takımının gol yemesine sebebiyet verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Samet'in yaptığı hata sonrası oyuncuyu ıslıklayarak tepki gösterdi.
İkinci yarının başında yerini Çağlar Söyüncü'ye bırakan Samet Akaydin'in gol öncesi yaptığı hata İspanyol basınında da gündem oldu.
NTV Spor'un derlediği haberde, Marca'nın Inaki Williams'ın 2 gol atmasına vurgu yaptığı haberinde, "Athletic, Fenerbahçe'yi muhteşem Inaki Williams ile devirdi" denildi.
El Correo'da yer alan haberde, "Athletic, Mourinho'nun Fenerbahçe'sini perişan etti." ifadeleri yer aldı.
El Pais'te Fenerbahçe galibiyetinde Inaki Williams'ı ön plana çıkardı. El Pais'in haberinde, "Inaki Williams, Mourinho'nun Fenerbahçe'sini yok etti." ifadeleri kullanıldı.
AS'ta, "Fenerbahçe ve Mourinho, Athletic gibi sert bir rakip karşısında güçsüz göründü" denilerek Athletic'in Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğuna oturduğu belirtildi.
Mundo Deportivo ise Athletic'in Fenerbahçe galibiyetini, "Athletic, Türkiye'de Mourinho'nun takımını 2-0 yenerek Avrupa Ligi'nin lideri oldu." şeklinde manşetlerine taşıdı. Haberde, "Samet Akaydin'in yaptığı hata Athletic'i öne geçirdi. Türkler bundan sonra akıldan ziyade yürekle çabaladılar ancak Bilbao takımının sağlamlığı karşısında çöktüler." denildi.
Claro Sports haberinde Samet Akaydin'in Athletic'e golü getiren hatasına yer verdi. Inaki Williams'ın golüyle sonuçlanan pozisyon için, "Samet Akaydin'ın Inaki Williams'ın golüyle sonuçlanan hatası Jose Mourinho'yu şaşkına çevirdi." ifadeleri kullanıldı.