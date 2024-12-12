Samet Akaydin İspanya’da da gündem oldu

İkinci yarının başında yerini Çağlar Söyüncü'ye bırakan Samet Akaydin'in gol öncesi yaptığı hata İspanyol basınında da gündem oldu.

NTV Spor'un derlediği haberde, Marca'nın Inaki Williams'ın 2 gol atmasına vurgu yaptığı haberinde, "Athletic, Fenerbahçe'yi muhteşem Inaki Williams ile devirdi" denildi.

El Correo'da yer alan haberde, "Athletic, Mourinho'nun Fenerbahçe'sini perişan etti." ifadeleri yer aldı. El Pais'te Fenerbahçe galibiyetinde Inaki Williams'ı ön plana çıkardı. El Pais'in haberinde, "Inaki Williams, Mourinho'nun Fenerbahçe'sini yok etti." ifadeleri kullanıldı.

AS'ta, "Fenerbahçe ve Mourinho, Athletic gibi sert bir rakip karşısında güçsüz göründü" denilerek Athletic'in Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğuna oturduğu belirtildi.