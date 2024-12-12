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Fenerbahçe golü unuttu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Athletic Bilbao puanını 16 yaparken, Fenerbahçe 8 puanda kaldı. Ligde Beşiktaş derbisinde bu sezon ilk kez gol atamayan Fenerbahçe, Atlhletic maçını da golsüz geçti.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 14:12 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 14:12
Fenerbahçe golü unuttu!

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UEFA Avrupa Ligi 6'ncı hafta maçında Fenerbahçe ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto düdük çaldı. Irfan Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlendi.

Konuk ekip, Inaki Williams'ın 5 ve 45'inci dakikada attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Athletic Bilbao puanını 16 yaparken, Fenerbahçe 8 puanda kaldı.

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Spor yazarları Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını değerlendirdi! "Sarsak"

FENERBAHÇE BU SEZON AVRUPA'DA İLK KEZ GOL ATAMADI

Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 10'uncu maçta ilk kez gol atamadı. Ligde Beşiktaş derbisinde bu sezon ilk kez gol atamayan Fenerbahçe, Atlhletic maçını da golsüz geçti. Avrupa'da geride kalan 10 maçta rakip fileleri 15 kez havalandıran Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da oynadığı maçların tamamında kalesinde gol gördü.

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