Malmö-Galatasaray maçına kısa bir süre kala araştırmalar hızlandı. Bu akşam İsveç'te oynanacak müsabaka öncesi maç saati ve yayıncı kanal merak ediliyor ve sorgulanıyor. İşte, maç saati, kanalı ve muhtemel kadro...
Malmö-Galatasaray maçına kısa bir süre kala araştırmalar hızlandı. Bu akşam İsveç'te oynanacak müsabaka öncesi maç saati ve yayıncı kanal merak ediliyor ve sorgulanıyor. İşte, maç saati, kanalı ve muhtemel kadro...
Maç nerede oynanacak ve saat kaçta?
Yeni Malmö Stadyumu'ndaki maç, 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem John Brooks yönetecek.Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan üstlenecek.
Nereden izleyebilirim?
Mücadele TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
⚽ Malmö: Persson, Larsen, Rosler, Zatterstrom, Rieks, Busanello, Pena, Johnse, Christiansen, Bolin, Botheim
⚽ Galatasaray: Muslera, Metehan, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Berkan, Sara, Torreira, Yunus, Mertens, Batshuayi.