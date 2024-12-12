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⚽️ ŞİFRESİZ KESİNTİSİZ MAÇ EKRANI | Galatasaray maçı saat kaçta? Malmö Galatasaray maçı hangi kanalda? Muhtemel 11...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında deplasmanda İsveç takımı Malmö ile karşı karşıya gelecek. Peki, Malmö-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana gelecek? İşte, maça dair detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 19:24 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 19:25
⚽️ ŞİFRESİZ KESİNTİSİZ MAÇ EKRANI | Galatasaray maçı saat kaçta? Malmö Galatasaray maçı hangi kanalda? Muhtemel 11...

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Malmö-Galatasaray maçına kısa bir süre kala araştırmalar hızlandı. Bu akşam İsveç'te oynanacak müsabaka öncesi maç saati ve yayıncı kanal merak ediliyor ve sorgulanıyor. İşte, maç saati, kanalı ve muhtemel kadro...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Maç nerede oynanacak ve saat kaçta?

Yeni Malmö Stadyumu'ndaki maç, 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem John Brooks yönetecek.Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan üstlenecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Nereden izleyebilirim?

Mücadele TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Muhtemel 11'ler

Malmö: Persson, Larsen, Rosler, Zatterstrom, Rieks, Busanello, Pena, Johnse, Christiansen, Bolin, Botheim

Galatasaray: Muslera, Metehan, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Berkan, Sara, Torreira, Yunus, Mertens, Batshuayi.

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