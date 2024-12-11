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Benfica - Bologna | CANLI

UEFA'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı oganizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, evinde Bologna'yı ağırlıyor. Portekiz temsilcisi, seyircisi önünde kazanmak isterken Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı. Benfica - Bologna maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 22:57 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 22:57
Benfica - Bologna | CANLI

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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde Bologna'yı konuk ediyor. Portekiz devinin tek hedefi yoluna 3 puanla devam edebilmek. Benfica - Bologna maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

CANLI

Benfica - Bologna maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizBenfica - Bologna maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

BENFICA - BOLOGNA MAÇI İLK 11'LERİ

BENFICA: Trubin, Bah, Araújo, Otamendi, Carreras, Luís, Aursnes, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Di María, Pavlidis

BOLOGNA: Skorupski; Posch, Casale, Beukema, Holm; Ferguson, Urbanski, Moro; Dallinga, Fabbian, Iling-Junior

Kerem Aktürkoğlu (AA)Kerem Aktürkoğlu (AA)

KEREM ŞOV SÜRÜYOR

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, bu sezon transfer olduğu Benfica'da fırtına gibi esiyor. Yıldız oyuncu,forma giydiği 15 karşılaşmada 10 gol atıp 4 de asist yapmayı başardı. 14 kez tabelanın değişmesine katkıda bulundu.

Orkun Kökçü (EPA)Orkun Kökçü (EPA)

2 MAÇTA ZOR RAKİPLER

Benifca, Bologna maçı ile birlikte önemli bir mücadeleyi daha geride bıraktı. Kalan 2 karşılaşma ise ateşten gömlek. Lizbon temsilcisi evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Son haftada ise Kenan Yıldız'ın da forma giydiği Juventus ile Torino'da karşılaşacak.

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