Benfica - Bologna | CANLI

Orkun Kökçü (EPA)

2 MAÇTA ZOR RAKİPLER

Benifca, Bologna maçı ile birlikte önemli bir mücadeleyi daha geride bıraktı. Kalan 2 karşılaşma ise ateşten gömlek. Lizbon temsilcisi evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Son haftada ise Kenan Yıldız'ın da forma giydiği Juventus ile Torino'da karşılaşacak.