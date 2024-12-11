Benfica - Bologna | CANLI

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde Bologna'yı konuk ediyor. Portekiz devinin tek hedefi yoluna 3 puanla devam edebilmek. Benfica - Bologna maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde Bologna'yı konuk ediyor. Portekiz devinin tek hedefi yoluna 3 puanla devam edebilmek. Benfica - Bologna maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
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BENFICA - BOLOGNA MAÇI İLK 11'LERİ
BENFICA: Trubin, Bah, Araújo, Otamendi, Carreras, Luís, Aursnes, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Di María, Pavlidis
BOLOGNA: Skorupski; Posch, Casale, Beukema, Holm; Ferguson, Urbanski, Moro; Dallinga, Fabbian, Iling-Junior
KEREM ŞOV SÜRÜYOR
Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, bu sezon transfer olduğu Benfica'da fırtına gibi esiyor. Yıldız oyuncu,forma giydiği 15 karşılaşmada 10 gol atıp 4 de asist yapmayı başardı. 14 kez tabelanın değişmesine katkıda bulundu.
2 MAÇTA ZOR RAKİPLER
Benifca, Bologna maçı ile birlikte önemli bir mücadeleyi daha geride bıraktı. Kalan 2 karşılaşma ise ateşten gömlek. Lizbon temsilcisi evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Son haftada ise Kenan Yıldız'ın da forma giydiği Juventus ile Torino'da karşılaşacak.