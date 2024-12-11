Galatasaray İsveç’te golcülerinden yoksun

Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Mauro Icardi, sakatlıkları nedeniyle Malmö'ye karşı forma giyemeyecek.



Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmanın ardından belli olacak.



Sarı-kırmızılı ekipte UEFA listesine adı yazılmayan Roland Sallai de görev yapamayacak.

Osimhen ve Barış Alper. (AA)



GOL UMUDU BATSHUAYI VE YUNUS AKGÜN



Galatasaray'ın İsveç temsilcisi karşısında en önemli gol ayağı Belçikalı santrfor Michy Batshuayi ile milli futbolcu Yunus Akgün olacak.



Sarı-kırmızılı takım, Malmö karşısında bu sezonki en golcü futbolcuları Victor Osimhen (10), Barış Alper Yılmaz (7) ve Mauro Icardi'den (6) yoksun çıkacak.



UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk 4 maçta da fileleri havalandıran ve toplamda 7 golü bulunan Yunus Akgün ile resmi maçlarda 6 gol sevinci yaşayan Batshuayi, Galatasaray'ın hücumdaki en önemli kozları olacak. Dört gollü Dries Mertens, ikişer gollü Gabriel Sara ile Davinson Sanchez de Malmö karşısında hem savunma hem de gol yollarında takımlarına katkı vermeye çalışacak.