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VAR konuşmalarında 13 saniyelik gizem

TFF, Süper Lig'de 15 haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Federasyon'un hazırladığı 11 dakika 16 saniyelik VAR kayıtında Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı hamle sonrası konuşmalar da yer aldı. Açıklanan bu kayıtta yaşanan 13 saniyelik sessizlik gündemde oldu. Eski hakemler, hakem yorumcular 'kurgu yapıldı. Gerçek kayıtlar nerede?, Sansür var' yorumlarında bulundu.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 09:05 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 09:05
VAR konuşmalarında 13 saniyelik gizem

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TFF, Süper Lig'de 15 haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Federasyon'un hazırladığı 11 dakika 16 saniyelik VAR kayıtında Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı hamle sonrası konuşmalar da yer aldı.

Açıklanan bu kayıtta yaşanan 13 saniyelik sessizlik gündemde oldu. Eski hakemler, hakem yorumcular 'kurgu yapıldı. Gerçek kayıtlar nerede?, Sansür var' yorumlarında bulundu.

Süper Ligde 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Barış Alper Yılmaz ve Rey Manaj pozisyonun ardından yaşananlarSüper Ligde 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Barış Alper Yılmaz ve Rey Manaj pozisyonun ardından yaşananlar
Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Barış Alper Yılmaz ve Rey Manaj pozisyonun ardından yaşananlar

İşte bu pozisyon için açıklanan VAR kayıtları:

"AYAĞIYLA KRAMPONA BASTI"

VAR: Alper Çetin: Turgut hocam. Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum.

VAR: Alper Çetin: Şu, şu. Yayındakini istiyorum.

HAKEM TURGUT DOMAN: Başka bir açısı var mı? Tam bileğe mi basıyor? Krampon var mı?

VAR: Gösteriyorum bir açı daha.

HAKEM TURGUT DOMAN: Buradan oynatalım, evet.

HAKEM TURGUT DOMAN: Abi ben kararımda kalıyorum. Ayağı ile kramponuna bastığını görüyorum.

VAR: Alper Çetin: Tamamdır karar senin.

HAKEM TURGUT DOMAN: İşaret yapmama gerek var mı? Yok.

HAKEM TURGUT DOMAN: Faul ile devam. Sarı kart.

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