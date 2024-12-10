Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Shabab'ın Al Hilal'e 2-1 mağlup olduğu mücadeleyi yöneten Halil Umut Meler hakkında Suudi Arabistan Hakem Komitesi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi.
Suudi Arabistan Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro, Al Shabab - Al Hilal maçının hakemi Halil Umut Meler hakkında bir duyuru paylaştı.
Halil Umut Meler. (Takvim.com.tr / Arşiv)
BİR DAHA MAÇ YÖNETEMEYECEK
Suudi Arabistan Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro, Halil Umut Meler'in bir daha Suudi Arabistan'da maç yönetmeyeceğini duyurdu.
Manuel Navarro açıklamasında, "Bir daha Halil Umut Meler'i maçlarımıza çağırmayacağız. Al Shabab - Al Hilal maçında sonuca etki eden hatalar yaptı." ifadelerini kullandı.
Halil Umut Meler. (Takvim.com.tr / Arşiv)
"KIRMIZI KART YANLIŞTI"
Al Hilal'in Al Shabab'ı 2-1 mağlup ettiği maçı yöneten Halil Umut Meler, Al Shabab'ın Hocası Vitor Pereira'nın tepkisini çekmişti.
Halil Umut Meler'in yönetimini eleştiren Vitor Pereira, "Maça Halil Umut Meler damga vurdu. Bize gösterdiği kırmızı kart yanlış. Diğer kartları ve kararları. Maçın tüm gidişatını değiştirdi. Kendisini gerçekten tebrik ediyorum. Harika bir performans sergiledik, özellikle ilk yarıda çok iyi bir maç çıkardık, hakemi maçın sonucunu değiştirdiği için tebrik ediyorum. Maçlarımızı yönetmesi için Suudi hakemleri tercih ederim" şeklinde konuşmuştu.