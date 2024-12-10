Manuel Navarro açıklamasında, "Bir daha Halil Umut Meler'i maçlarımıza çağırmayacağız. Al Shabab - Al Hilal maçında sonuca etki eden hatalar yaptı." ifadelerini kullandı.

Halil Umut Meler. (Takvim.com.tr / Arşiv)

"KIRMIZI KART YANLIŞTI"

Al Hilal'in Al Shabab'ı 2-1 mağlup ettiği maçı yöneten Halil Umut Meler, Al Shabab'ın Hocası Vitor Pereira'nın tepkisini çekmişti.

Halil Umut Meler'in yönetimini eleştiren Vitor Pereira, "Maça Halil Umut Meler damga vurdu. Bize gösterdiği kırmızı kart yanlış. Diğer kartları ve kararları. Maçın tüm gidişatını değiştirdi. Kendisini gerçekten tebrik ediyorum. Harika bir performans sergiledik, özellikle ilk yarıda çok iyi bir maç çıkardık, hakemi maçın sonucunu değiştirdiği için tebrik ediyorum. Maçlarımızı yönetmesi için Suudi hakemleri tercih ederim" şeklinde konuşmuştu.