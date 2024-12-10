Real’den kritik galibiyet! Atalanta Real Madrd 2-3 MAÇ SONCUU

Şampiyonlar Ligi 'nin 6. haftası dev bir maça sahne oldu. Bu sezon istediği sonuçları alamayan Real Madrid , Bergamo'da Atalanta 'nın konuğu oldu.

Kylian Mbappe (EPA)

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik virajı hatasız geçti. Başkent temsilcisi 10. dakikada Kylian Mbappe ile gol perdesini açtı.45'te Charles De Ketelaere penaltıdan skoru dengeledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkicni yarıda dakikalar 56'yı gösterirken Vinicius Juiors sahneye çıkarak takımının bir kez daha öne geçmesini sağladı. 3 dakia sonra Jude Belingham farkı ikiye çıkardı. 65. dakikada Ademola Lookman, Lazar Samardzic'in golüyle farkı bire indirdi.

Bu sonuçla İspanyol devi puanını 9'a yükseltirken mavi siyahlılar 9'da kaldı.

Karşılaşmada Arda Güler son 3 dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna girdi.

Real gelecek hafta Salzburg'u ağırlayacak. Atalanta ise Sturm Graz ile evinde karşılaşacak.