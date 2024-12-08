Al-Shabab’tan Halil Umut Meler için şikayet!

Ligin 12. haftasında Al Hilal'e 2-1 mağlup olan Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab, maçın hakemi Halil Umut Meler'i Suudi Arabistan Hakem Komitesi'ne şikayet etti.
Ligin 12. haftasında Al Hilal'e 2-1 mağlup olan Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab, maçın hakemi Halil Umut Meler'i Suudi Arabistan Hakem Komitesi'ne şikayet etti.
Al Shabab'tan şu açıklama yapıldı;
"Halil Umut Meler'in Al Hilal maçındaki yönetimi hakkında hakem komitesine resmi şikayette bulunduk. Suudi Arabistan Hakem komitesi Halil Umut Meler'in hatalı kararlarla sonuca etki ettiğini belirtti.