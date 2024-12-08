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Al-Shabab'tan Halil Umut Meler için şikayet!

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab, ligin 12. haftasında Al Hilal'e 2-1 yenildikleri maçın hakemi Halil Umut Meler hakkında Suudi Arabistan Hakem Komitesi'ne resmi bir şikayette bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 22:06 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 22:06
Al-Shabab’tan Halil Umut Meler için şikayet!

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Ligin 12. haftasında Al Hilal'e 2-1 mağlup olan Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Shabab, maçın hakemi Halil Umut Meler'i Suudi Arabistan Hakem Komitesi'ne şikayet etti.

Halil Umut Meler (AA)Halil Umut Meler (AA)

Al Shabab'tan şu açıklama yapıldı;

"Halil Umut Meler'in Al Hilal maçındaki yönetimi hakkında hakem komitesine resmi şikayette bulunduk. Suudi Arabistan Hakem komitesi Halil Umut Meler'in hatalı kararlarla sonuca etki ettiğini belirtti.

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