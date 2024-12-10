Ertuğrul Doğan’dan transfer müjdesi! Eren Elmalı ayrılacak mı?

"OYUNCULARIN TRABZON KONU OLUNCA İSTEKLERİ FARKLILAŞIYOR"
Büyük kulüpler kendi içerisindeki rekabetten dolayı da maaş artışı oluyor. Türkiye'yi biz çok seviyoruz. Cennet vatanımız diyoruz. Ancak, özellikle Avrupalı oyuncular tarafından çok tercih edilen durumda değil. Buraya belli başlı oyuncuları getirmek için Avrupa'daki maaşlarından daha fazla vermek gerekiyor. Ağırlıklı olarak sorun buradan kaynaklanıyor. Ülkemizin medeniyet seviyesi çok daha ileri gittikçe burada da bir denge olacaktır. İstanbul'a gelen oyuncuyla Trabzon'a gelen oyuncu arasında da fark var. Biz Trabzonlular farklı bakıyoruz oraya, milli mesele ama gelen oyuncuların okul problemleri, sosyal problemleri gibi birçok konu var. Türkiye'ye gelen oyuncu Avrupa'dan farklı ücret talep ediyor, Trabzon'dan daha farklı ücret talep ediyor.
TRANSFERDE İMZALAR YAKIN
Doğan, 'Şenol Güneş'ten bir transfer listesi geldi mi?' sorusunu ise şu şekilde cevapladı: Dün bu konuyu konuştuk, bu sabah da konuştuk. Hocamızdan ve izleme ekibinden gelen oyuncu talepleri ve görüşler var. Görüştüğümüz ve görüşeceğimiz oyuncular var. Şenol Güneş hocamızdan liste geldi, isimler de gelmeye devam ediyor. Şenol Hocamız şu anda bizim izleme ekibiyle beraber koordineli çalışıyor. Çok emek veriyor. Gelen oyuncular var. Biz bu oyuncularla bu hafta görüşmeye başladık, gelecek oyuncular da var. 1-2 hafta içerisinde sonuç almaya başlayacağız inşallah.
"HOCAMIZIN ÇOK CİDDİ EFORU VAR"
Bu sezon hedeflerimiz devam ediyor. Türkiye Kupası var, Avrupa Ligi için sıralama var. Trabzonspor'da hedefler bitmez. Hem bu seneyi kurtarmak hem önümüzdeki yıllar için planlamalar devam ediyor. Şenol Hocamızın da çok ciddi eforu var. Her gün konuşuyoruz. İnşallah yakın zamanda gelişmeler olacak.
"40-50 MİLYON EURO AÇIĞIMIZ VAR"
Trabzonspor, zenginlerinden destek alamıyor, doğru. Bizim Trabzonspor özelinde, yıllık 40-50 milyon euro açığımız var. Şu anki kadroya bakınca bile... Gelir gider dengesi arasında ciddi fark var. Trabzonspor yeni projeleriyle, gayrimenkul alanında projeler planlıyoruz, ciddi görüşmelerimiz var. Yer taleplerimiz olacak. Belli yatırım projeleri çizdik. Yeni yılla beraber yavaş yavaş paylaşacağız. İşin bir tarafında bu bir süreç. Bundan para kazanılması bir süreç ama hayat durmuyor. Trabzonspor'un eksikleri var. Ne yapılması gerekiyor yapılması lazım. Çeşitli sponsorlarla görüşüyoruz ama büyük değil. Biz ana sponsorluklarımızı rekor rakamlarla verdik. Ufak ufak sponsorluklar için görüşmeler devam ediyor. Trabzonspor'un gelir gider dengesizliği farkını, yıllık sabit getirisi olan gelirlerle beraber kapatmaya çalışmak, aradaki farkı azaltmak. Trabzonspor'un üzerindeki yüklerden kurtulması lazım. Mali yapıyla bu işin yürütülebilir bir hali yok. İlk geldiğim günden para, kasaya giren para 10 milyarı geçti. Çok ciddi rakamlar. Bunlara rağmen borç aynı ve hatta bir kısım yukarıda. Asıl sebepleri kur farkı, insanlar yanlış yorumluyor ama yüzde 100 kur farkı oldu, ödemelerimizin yüzde 80'i yabancı parayla. Ciddi faiz yükü de var. Dediğimiz hamleleri yapamasaydık, Trabzonspor'un 14-15 milyar borcu olacaktı, yıllık faizi de 6.5-7 milyar olacaktı. Bir gerçekle de yüzleşmemiz lazım. Gelir gider dengesizliğimizi çözmediğimiz müddetçe, projelerimiz gerçekleştirsek, bu borcu kapasak bile gelir getirmeye devam edemezsek 2 yıl içinde borç aynı seviyeye gelir.
Bu kendi gerçeğimiz, farkındayız, buna göre planlama yapıyoruz. Sabit gelir getirecek projeleri acil yapmamız lazım. Her gün konuştuğumuz konu bu. Herkes her gün bir projenin peşinden koşuyor. Ocak ayından itibaren çeşitli yerleri Trabzonspor'a kazandıracağız. Bunları yapmaya başladıktan sonra Trabzonspor'un geleceği daha farklı olacak. Başarıyı sağlarsın. Bu sponsorlukları biz 1 senelik harcayabilirdik ama sonuçta 1 şampiyon çıkacak. Herkes şampiyon olmayacak. Planlamayı doğru yapmamız lazım. 8 yıldır işin içinde olan biri olarak işin doğrusunu paylaşmam lazım. Önce borcu bitirmemiz lazım. Bunun başka şansı yok. Trabzonspor borcu bitirip sabit gelirlerini artırdıktan sonra Trabzonspor, dünyanın her yerinde herkesle mücadele eder.
"YÜZDE YÜZ BAŞARI ÇOK AZ"
Transferde zamanında biz de hata yaptık, bizden öncekiler de hata yaptı. Rakiplerimiz de hata yaptı. Bundan sonra da olacaktır. Transferde yüzde yüz başarı sağlayan takım az oluyor dünyada.