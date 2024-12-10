Ertuğrul Doğan’dan transfer müjdesi! Eren Elmalı ayrılacak mı?

Trabzonspor'da 7. yılım. Daha önce asbaşkanlık dönemim vardı. Kendi gerçeklerimizin farkındayız. Trabzonspor'un gerçekleri, ekonomik değişim yaşamak zorunda olduğunu gösteriyor. Mevcut maliyetleriyle Trabzonspor, sürdürülebilir ekonominin dışındaydı. Sahada başarılı olmak zorundayız, bu gerçek. Sahada başarılı olabilmek için ekonomik özgürlüğü yakalamamız lazım. Üç yıl önce bir şampiyonluk süreci olmuştu ama ekonomik olarak gereksinimleri yerine getiremediğimiz için sonraki dönemde maaşların ödenememesi, başka ekonomik sıkıntılar nedeniyle Trabzonspor istemediğimiz bir dönem yaşadı.

"BORÇ ÖDENEMEZ HALE GELECEKTİ"

Biz Trabzonspor açısından bakınca bir an önce bu borç yükünden kurtulmamız gerekiyor. Bu döneme özgü faiz yapısı çıktı, yüzde 50'nin üstünde bir faiz var. Biz ligi üçüncü tamamladık geçen sezon. Bu sezonun başında sermaye artırımı ve diğer sponsorluklardan gelen paralarla transfer yapabilirdik rakiplerimizin yaptığı gibi. Saygı duyuyorum onlara ama Trabzonspor, 30-35 milyon euro bütçede. Dört büyük takım üzerinden gidersek 6-7-8 katı takımlarla mücadele etmek zorundayız. Taraftarımızın bir kısmı tarafından olumlu karşılanmadı. Bu bir şov sonuçta, bunu transferle değerlendirebilirdik, 'herkesin borcu var' diyorlar. Camianın büyük kısmı da bize hak veriyor. Bankalar Birliği'nden çıkmasaydık, üzerine eklenen borçlarla beraber artık bu ödenemez duruma gelecekti. 2-2.5 milyar Bankalar borcu, yıllık faizi 1.2 milyar civarı. Faiz üzerine yüklenerek geliyor. Herkes buna destek verdi. Bankalar Birliği'nden ilk çıkan kulüp olduk.

"BANKALAR BİRLİĞİ O DÖNEM KURTULUŞTU"

Şunu da söylemek lazım, hayatın akışı böyle şeyler getiriyor. Yaklaşık 7 yıl önce, bizim ilk yönetim senemizdi, Bankalar Birliği anlaşması bizim için kurtuluştu. Hiç ödeme yapılamadığı için gelinen zaman içinde borç sürekli arttığı için içinden çıkılmaz hale geldi. Yaptığımız hamleyle Bankalar Birliği anlaşmasından çıktık. Milyarları bulan faiz borcundan çıkmış olduk.