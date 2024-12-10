Sporun kalbi Turkuvaz’da atıyor! Dev zirve başladı! En iyiler ödüllerine kavuşacak

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Turkuvaz Medya tarafından her yıl düzenlenen Spor Zirvesi, sporda fark yaratan liderleri, uzmanları ve spor tutkunlarını bir araya getiriyor.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella (AA) Zirveye, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel gibi üst düzey isimler katılım sağladı.