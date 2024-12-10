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Sporun kalbi Turkuvaz'da atıyor! Dev zirve başladı! En iyiler ödüllerine kavuşacak

Her yıl düzenlenen ve Süper Lig'in en iyilerinin ödüllendirileceği Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, 10 Aralık Salı günü üst düzey konukların katılımı ile başladı. Zirveyi Takvim.com.tr'den anbean canlı olarak izleyip takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 11:08
Sporun kalbi Turkuvaz’da atıyor! Dev zirve başladı! En iyiler ödüllerine kavuşacak

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Turkuvaz Medya tarafından her yıl düzenlenen Spor Zirvesi, sporda fark yaratan liderleri, uzmanları ve spor tutkunlarını bir araya getiriyor.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella (AA)A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella (AA)

Zirveye, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel gibi üst düzey isimler katılım sağladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (AA)Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (AA)

Spor Zirvesi, www.turkuvazsporzirvesi.com adresinin yanı sıra A Spor, SABAH TV ve FotoMaç TV'den gün boyu takip edilebiliyor.

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor Spikeri Melike Çelik ve A Spor Yayın Koordinatörü Tahsin Ender Bilgin'in törenin açılış konuşmasını yapmasının ardından özel konuk olarak konuşma yapmak üzere sahneye çıktı.

Zirvenin ilk oturumu, "2024'ün Ateşiyle 2032'ye" başlığıyla düzenlenecek. Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan ile muhabir Ogün Şahinoğlu'nun sorularını yanıtlayacak.

Turkuvaz Medya. (Takvim.com.tr / Arşiv)Turkuvaz Medya. (Takvim.com.tr / Arşiv)

EN İYİLER ÖDÜLLERİNE KAVUŞACAK
Futbol, voleybol, spor ekonomisi ve şampiyonluk hikâyelerine dair ilham verici oturumlarla devam edecek zirve, Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni ile sona erecek.

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