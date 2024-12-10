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Kuzey Tunçelli rekorlarla dünya üçüncüsü!

Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda yarışan milli yüzücü Kuzey Tunçelli, bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Tunçelli, rekorları altüst ederek adını üçüncülüğe yazdırdı.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 23:50 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 23:50
Kuzey Tunçelli rekorlarla dünya üçüncüsü!

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyonada Kuzey Tuçelli, dünya üçüncülüğünü elde etti.

17 yaşındaki milli yüzücü Kuzey, 1500 metre serbest stilde final yüzerek dünya gençler rekoru kırdı. 14.20.64'lük derecesiyle bronz madalya kazanan Kuzey, Türkiye yüzme tarihine adını yazdırdı. Bu başarıyla birlikte, 17, 18 ve 19+ yaş kategorilerinde yeni Türkiye rekorlarına da imza attı.

Şampiyonada yer alan bir diğer milli yüzücü Berke Saka, 200 metre karışık finalinde 01.53.29'luk derecesiyle 19+ yaş Türkiye rekoru kırdı. Saka, bu performansıyla dünya 7'nciliğini elde etti.

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