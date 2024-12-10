Durdurulamıyor! Girona Liverpool: 0-1 MAÇ SONUCU

Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve Şampiyonlar Ligi'nde de 5'te 5 yapan Liverpool, Girona ile karşılaştı. 6. hafta mücadeleisnde İspanyol ekibine konuk olan İngilizler sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve Şampiyonlar Ligi'nde de 5'te 5 yapan Liverpool, Girona ile karşılaştı. 6. hafta mücadeleisnde İspanyol ekibine konuk olan İngilizler sahadan 1-0 galip ayrıldı.
İlk yarısından gol sesi çıkmayan Girona - Liverpool maçında gol perdesini açan isim 63. dakikada Mohamed Salah oldu. Mısırlı yıldız kullandığı penaltıda skoru takımı adına değiştirdi ve İngilizler öne geçti. Kalan dakikalarda gol olmayınca Arne Slot ve öğrencileri 3 puanı hanesie yazdırdı.
Bu sonuçlar Liverpool puanını 18'e yükseltirken Girona 3'te kaldı.
Konuk takım gelecek hafta Lille'i ağırlayacak. Ev sahibi ise Milan'a konuk olacak.