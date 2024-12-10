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Durdurulamıyor! Girona Liverpool: 0-1 MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, deplasmanda Girona ile kozlarını paylaştı. Bu sezon yenilgisi bulunmayan İngliz devi, bir karşılaşmadan daha galibiyetle ayrılmayı başardı. Kırmızılar ilk yarısı 0-0 sona eren mücadelede attığı tek golle 3 puanı hansine yazdırdı.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 20:49 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 22:39
Durdurulamıyor! Girona Liverpool: 0-1 MAÇ SONUCU

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Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve Şampiyonlar Ligi'nde de 5'te 5 yapan Liverpool, Girona ile karşılaştı. 6. hafta mücadeleisnde İspanyol ekibine konuk olan İngilizler sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Virgil van Dijk ve Mohamed Salah (EPA)Virgil van Dijk ve Mohamed Salah (EPA)

İlk yarısından gol sesi çıkmayan Girona - Liverpool maçında gol perdesini açan isim 63. dakikada Mohamed Salah oldu. Mısırlı yıldız kullandığı penaltıda skoru takımı adına değiştirdi ve İngilizler öne geçti. Kalan dakikalarda gol olmayınca Arne Slot ve öğrencileri 3 puanı hanesie yazdırdı.

Bu sonuçlar Liverpool puanını 18'e yükseltirken Girona 3'te kaldı.

Konuk takım gelecek hafta Lille'i ağırlayacak. Ev sahibi ise Milan'a konuk olacak.

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