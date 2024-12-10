Arda Güler’e Victor Osimhen şoku! Yıldız futbolcu listede bile yok

Google, 2024 yılında en çok arananları belli oldu. Adı Google'a en çok yazılan 10 isimden 7'si ise futbolcu. Türkiye'nin maçının olduğu günlerde EURO 2024 araması gündemin ilk sırasında yer aldı. Ayrıca Türkiye maçı da en çok arananlar listesine girdi. Listede bir de sürpriz var.
İşte en çok arananlar listesi...
10) CENK TOSUN
Beşiktaş ile sözleşme yenileyemeyen ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, 2024 yılında Google'da en çok aranan futbolcular arasında onuncu sırada yer aldı.
9) SACHA BOEY
2024 Ocak ayında Galatasaray'dan Bayern Münih'e rekor bonservis bedeliyle (30 milyon euro) transfer olan Sacha Boey, listenin dokuzuncu sırasında yer aldı.