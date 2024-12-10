Arda Güler’e Victor Osimhen şoku! Yıldız futbolcu listede bile yok

Google, 2024 yılında en çok arananları belli oldu. Adı Google'a en çok yazılan 10 isimden 7'si ise futbolcu. Türkiye'nin maçının olduğu günlerde EURO 2024 araması gündemin ilk sırasında yer aldı. Ayrıca Türkiye maçı da en çok arananlar listesine girdi. Listede bir de sürpriz var.