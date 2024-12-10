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Arda Güler'e Victor Osimhen şoku! Yıldız futbolcu listede bile yok

Google, her yıl sonunda dünya çapında ve ülkeler bazında en çok aranan konuları paylaşarak yılın trendlerini gözler önüne seriyor. 2024'te de spor dünyası, arama trendlerinde önemli bir yer tuttu. Victor Osimhen, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu gibi futbolcuların yanı sıra Arda Güler'in listeye girememesi dikkat çekti. İşte 2024'ün en çok aranan isim ve olayları...

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 00:33 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 00:34
Arda Güler’e Victor Osimhen şoku! Yıldız futbolcu listede bile yok

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Google, 2024 yılında en çok arananları belli oldu. Adı Google'a en çok yazılan 10 isimden 7'si ise futbolcu. Türkiye'nin maçının olduğu günlerde EURO 2024 araması gündemin ilk sırasında yer aldı. Ayrıca Türkiye maçı da en çok arananlar listesine girdi. Listede bir de sürpriz var.

Arda Güler’e Victor Osimhen şoku! Yıldız futbolcu listede bile yok

İşte en çok arananlar listesi...

10) CENK TOSUN

Beşiktaş ile sözleşme yenileyemeyen ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, 2024 yılında Google'da en çok aranan futbolcular arasında onuncu sırada yer aldı.

Arda Güler’e Victor Osimhen şoku! Yıldız futbolcu listede bile yok

9) SACHA BOEY

2024 Ocak ayında Galatasaray'dan Bayern Münih'e rekor bonservis bedeliyle (30 milyon euro) transfer olan Sacha Boey, listenin dokuzuncu sırasında yer aldı.

Arda Güler’e Victor Osimhen şoku! Yıldız futbolcu listede bile yok

8) MURAT KURUM

Arda Güler’e Victor Osimhen şoku! Yıldız futbolcu listede bile yok

7) EYLEM TOK

Arda Güler’e Victor Osimhen şoku! Yıldız futbolcu listede bile yok

6) KENAN YILDIZ

Juventus'ta forma giyen genç yetenek Kenan Yıldız, İtalya'daki performansıyla dikkat çekerek altıncı sırada kendine yer buldu.

Arda Güler’e Victor Osimhen şoku! Yıldız futbolcu listede bile yok

5) RAFA SILVA

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Portekizli orta saha oyuncusu Rafa Silva, Türkiye'deki futbolseverlerin yoğun ilgisi sayesinde beşinci sırada yer aldı.

Arda Güler’e Victor Osimhen şoku! Yıldız futbolcu listede bile yok

4) MUSTAFA SARIGÜL

Arda Güler’e Victor Osimhen şoku! Yıldız futbolcu listede bile yok

3) FERDİ KADIOĞLU

Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'deki performansıyla dikkat çekti ve listenin üçüncü sırasına yerleşti.

Arda Güler’e Victor Osimhen şoku! Yıldız futbolcu listede bile yok

2) MERİH DEMİRAL

Profesyonel kariyerini Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, ikinci sırada yer aldı. Özellikle yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılması büyük ilgi topladı.

Arda Güler’e Victor Osimhen şoku! Yıldız futbolcu listede bile yok

1) VICTOR OSIMHEN

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Victor Osimhen, listenin ilk sırasında yer aldı.

Arda Güler’e Victor Osimhen şoku! Yıldız futbolcu listede bile yok

Milli takımımızın yıldızı Arda Güler ise bu listeye giremedi. Sürekli gündemde olsa da en çok arananlar arasında yer bulamadı. Yıl içinde birçok kez manşetlere taşınan genç futbolcunun ilk 10'a girememesi sürpriz olarak değerlendirildi.

Arda Güler’e Victor Osimhen şoku! Yıldız futbolcu listede bile yok

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