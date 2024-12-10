Fırtına bitiremiyor! 212 günlük deplasman galibiyetine son vermek istiyor

Trabzonspor bu sezon gol yollarında ciddi sıkıntılar çekiyor. Bordo- Mavili takım, bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 20 gol atarken, bu gollerin 5'i penaltıdan geldi.

Trabzonspor'un golcüsü Simon Banza, attığı 9 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunmasına rağmen, bu gollerin 5'ini penaltıdan kaydetti. Ancak, maç içerisinde yakaladığı pozisyonları gole çevirme oranı oldukça düşük. Bordo-Mavili takım, penaltılar hariç pozisyonlarını gole çevirmede yalnızca yüzde 10'luk bir başarı oranına sahip.

Rakip ceza sahasında şu ana kadar toplam 142 kez topla buluşan Fırtına, bunların yalnızca 13'ünü golle sonuçlandırabildi. Sadece iki gol ceza sahası dışından gelirken, Trabzonspor şu ana kadar serbest vuruştan gol bulamadı. Takımın attığı gollerin, penaltılar dahil 7'si sol ayakla, 10'u sağ ayakla ve 3'ü kafa vuruşuyla atıldı.

HASRETE SON VERMEK İSTİYOR

En son geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0'lık sonuçla mağlup eden Trabzonspor, bu sezon dış sahada oynadığı 7 maçta kazanamadı. Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi halinde 212 günlük deplasman galibiyeti hasretine son verecek.