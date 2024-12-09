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Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Rezalet"

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar sahadan 3-2 galip ayrıldı ve Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya yükseltti. Spor yazarları karşılaşmayı yorumlarken hakem Turgut Doman için sert ifadeler kullandılar. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 09:27 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 09:27
Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! Rezalet

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HAKLI BİR GALİBİYET - EVREN TURHAN

Galatasaray, Fenerbahçe'nin derbide puan kaybetmesiyle Sivasspor maçına çok daha rahat çıktı. Kazandığında 3 puanlık fark 6'ya çıkacaktı.
Ve bunun içinde iyi motive olmuştu Galatasaray. Maça muhteşem başladı Galatasaray. Osimhen ile net bir gol pozisyondan yararlanılamadı.
Metehan çok büyük bireysel bir hata yaptı. Bütün oyunun kontrolü Galatasaray'dayken maç bir anda orada değişti. Manaj'ın da top eline çarpmıştı ama hakem görmedi.

Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! Rezalet

Fakat Metehan'ın pozisyonu kırmızı karttı. Berkan'ın bireysel hatası ile Galatasaray maçta geriye düştü.
Ama oyunu Galatasaray bırakmadı.
Okan Hoca çok büyük riskler aldı karşılaşmada. Sanchez tek başına geride Sallai ve Berkan'la beraber kaldılar 3'lü olarak. Bu riski de takım çok iyi değerlendirdi. Özellikle Yunus'un attığı golden sonra pozisyonlar daha da çoğaldı. Orta sahada Sara ve Torreira inanılmaz mücadele etti. Barış bir taraftan devamlı ön tarafı zorladı.


Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! Rezalet

Ve Galatasaray 10 kişi kaldığı maçta penaltıdan Osimhen'le öne geçti. İkinci yarıda Barış'la 3. gol bulundu. Kırılma maçı olduğunu Okan Hoca ve takım çok iyi biliyordu. Galatasaray güzel oyunla kazanmayı hak etti.

Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! Rezalet

FENERBAHÇE'Yİ BASKI ALTINA ALDI - LEVENT TÜZEMEN

Galip gelmek mutluluk verir.
Bazı galibiyetler uzun mesafeli yarışlarda çok değerli ve anlamlıdır. Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanında 10 kişi kalıp 1-0 geriye düştükten sonra maçı kazanması psikolojik açıdan unutulmayacak maçlar bölümüne yazılacaktır.


Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! Rezalet

G.Saray, elde ettiği anlamlı galibiyetle zirvede puan farkını sadece 6'ya çıkarmadı, zirvedeki rakibini de baskı altına aldı. Okan Buruk'un 4'lü savunmaya yönelik kurduğu on bir başlangıcı etkiliydi. Ancak Metehan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan G.Saray'ın 3'lü savunmaya dönmesi Sivas'ın daha istekli olmasını sağladı. Başarının şartları arasında "İstemek, mücadele etmek, cesaretli olmak" önemli yer tutar.
Galatasaraylı oyuncuların sahada kazanma duygusuyla maça asılması önemli bir galibiyet getirdi. Barış iki kişilik oynadı, kalite kokan kritik bir gole imza attı. Barış'ın çalışkanlığı itici güç oldu.


Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! Rezalet

Osimhen'in atletik gücüyle yarattığı penaltı sonrası gol olan vuruşunu hiçbir kaleci çıkaramazdı. Sanchez ikili pozisyonlarda dikkatliydi. Yunus, Sara ve sert darbelere maruz kalan Mertens pas dağıtımında başarılıydı.


Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! Rezalet

Torreira yine orta alanda rakip atakları önledi ve kendisine ilk yarıda yapılan faul sonrası Sonko'nun ikinci sarıdan atılması gerekirdi. Sallai sağ bekte elinden gelen mücadeleyi sergiledi. G.Saray, 85 dakika 10 kişi oynadığı maçı kazanarak büyük başarı elde etti, moral ve psikolojik olarak güçlendi.


Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! Rezalet

NOT: Yayıncı kuruluşun bazı pozisyonları ekrana getirmemesini kınıyorum. Bir yorumcu olarak kritik pozisyonlardaki görüntüleri sadece Trio'ya vermeyi etik olarak doğru bulmuyorum.

Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! Rezalet

HAKEM DÜDÜĞÜNÜ ASMALI - ZEKİ UZUNDURUKAN

Ey Turgut Doman! Manaj, acımasızca, gaddarca Barış Alper'in bileğine tekme atıp, basıyor, eziyor. Nerdeyse kemiklerini kıracak. Sen gidip VAR'da izliyorsun ve sarı kartta ısrar ediyorsun! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve MHK'yi zor durumda bırakıyorsun! Akşam eve gidince ailenin yüzüne nasıl bakacaksın! Başını yastığa nasıl koyacaksın! Ben olsam TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yerinde Turgut Doman'ı çağırıp 'Hemen düdüğünü as' derim! Bin kere yazıklar olsun böyle hakeme!

Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! Rezalet

Okan Buruk, Nelsson'u bu kadar savunmada sıkıntı varken oynatmayacak da ne zaman oynatacak. Belli ki gözden çıkarmış. Ama Metehan'ın yetersiz olduğu her maçta görülüyordu. En azından Sivas gibi zor bir deplasmanda Nelsson ile maça başlamalıydı (Nelsson 74'te oyuna girdi) Okan hoca. Metehan, o kadar acemice bir hareketle Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı ki... Daha 16. dakikada 10 kişi kaldı Galatasaray! Metehan'ın pozisyonunu için VAR incelemesi bu kadar uzun sürer mi yahu! Pozisyon dışarıda ve bariz gol şansı var. Serbest vuruş ve kırmızı kart! Çok mu zor bu kararı vermek! Manaj dün iki kez direkleri dövdü. Birinde dönen topu Gary Rodrigues ağlara gönderdi. Bu golde Berkan'ın büyük hatası vardı. Sivasspor, öne geçtikten sonra Galatasaray'ın üzerine gitmek yerine skoru korumayı tercih etti. Galatasaray baktı ki Sivasspor gelmiyor, 'ben gideyim' dedi ve önce Yunus Akgün sonra da Osimhen'in penaltı golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Yunus Akgün'ün golünde de topu elinden kaçıran Nikolic'in hatası çok büyüktü.

Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! Rezalet

Galatasaray ikinci yarıda cesur futbolunu sürdürdü ve Barış Alper ile skor tabelasını 3-1'e getirdi. İkinci yarıda tamamen Galatasaray'ın istediği gibi bir oyun oynandı. Pozisyonları bulan yine Galatasaray'dı. Özellikle Yunus'un muhteşem bir şutu var ki, Ali Şaşal jeneriklik bir kurtarış yaptı. 'Yapı' tartışmalarının yaşandığı haftada Galatasaray, Sivasspor'u 10 kişi ile yıktı geçti. Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray; herkese şu mesajı verdi: 'Bana yapı sökmez! Yıkar geçerim!' 'Uzay Takımı' Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkararak zirveye mührünü bastı...

Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! Rezalet

GADDARLIK - MUSTAFA ÇULCU

Kolay iş değil. Galatasaray mücadeleyi bırakmayarak zor deplasmandan galibiyetle döndü. Hakem Turgut Doman'ın ilk dakikada Rodrigues'e gösterdiği sarı kart doğru. Metehan'a bariz gol şansından VAR müdahalesi ile gelen ihraçta yayında verilen görüntüler rezalet. Manaj havadan gelen topu önüne indirirken kol teması var mı yok mu onu göremiyoruz. OFR'ye giden hakeme sunulan görüntüler hızlı çekim, ne olduğu net görünmüyor. Tereddütlerimiz ve rahatsızlıklarımız var. Emin olduğumuz konu; Metehan topu net olarak ceza alanın hemen dışında elle kesiyor. Kesmese top Manaj'ın kontrolünde ve kale karşısında bariz gol şansı var. Torreira'yı ve Mertens'i Sivas'lı oyuncular değişerek faullerle resmen dövdüler, hakem çözemedi önlem alamadı. İlk yarı uzatma dakikalarında kalecinin Osimhen'e yaptığı net penaltı. Hakemin VAR'a yaslanmadan penaltıyı sahada vermesi artısıydı. Sarısı olan Koita ikinci sarıdan ihraç olmalıydı.

Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! Rezalet

78'de Sallai'yi Balde'nin önce itmesi sonra sol el ile yanağına tokat atması nedeniyle kırmızı kart olmalıydı lakin hakem her ikisine de sarı göstererek idare etti, balans ayarı yaptı, olmadı. VAR uyudu. Dördüncü hakemin önünde ama dördüncü hakem de uyudu. Arada eylem farkı var. Buna biz şimdi hakemlik mi diyeceğiz? Bunun adı olsa olsa rezalet olur... Sivasspor'un attığı golde Bekir açık ofsayt, iptal doğru. Agresif ve tepkili olan Manaj nihayet son dakika sarı gördü ama sonrasında daha ağır bir hareket yaptı. VAR müdahalesi geldi, OFR'de izleyen hakem Turgut Doman; acımasız gaddarlık içeren Manaj'ı bu hareketinden dolayı ihraç etmesi gerekirken skandal bir kararla oyunda tuttu! Rezalet...

Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! Rezalet

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