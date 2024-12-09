Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Rezalet"

HAKEM DÜDÜĞÜNÜ ASMALI - ZEKİ UZUNDURUKAN Ey Turgut Doman! Manaj, acımasızca, gaddarca Barış Alper'in bileğine tekme atıp, basıyor, eziyor. Nerdeyse kemiklerini kıracak. Sen gidip VAR'da izliyorsun ve sarı kartta ısrar ediyorsun! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve MHK'yi zor durumda bırakıyorsun! Akşam eve gidince ailenin yüzüne nasıl bakacaksın! Başını yastığa nasıl koyacaksın! Ben olsam TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yerinde Turgut Doman'ı çağırıp 'Hemen düdüğünü as' derim! Bin kere yazıklar olsun böyle hakeme!

Okan Buruk, Nelsson'u bu kadar savunmada sıkıntı varken oynatmayacak da ne zaman oynatacak. Belli ki gözden çıkarmış. Ama Metehan'ın yetersiz olduğu her maçta görülüyordu. En azından Sivas gibi zor bir deplasmanda Nelsson ile maça başlamalıydı (Nelsson 74'te oyuna girdi) Okan hoca. Metehan, o kadar acemice bir hareketle Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı ki... Daha 16. dakikada 10 kişi kaldı Galatasaray! Metehan'ın pozisyonunu için VAR incelemesi bu kadar uzun sürer mi yahu! Pozisyon dışarıda ve bariz gol şansı var. Serbest vuruş ve kırmızı kart! Çok mu zor bu kararı vermek! Manaj dün iki kez direkleri dövdü. Birinde dönen topu Gary Rodrigues ağlara gönderdi. Bu golde Berkan'ın büyük hatası vardı. Sivasspor, öne geçtikten sonra Galatasaray'ın üzerine gitmek yerine skoru korumayı tercih etti. Galatasaray baktı ki Sivasspor gelmiyor, 'ben gideyim' dedi ve önce Yunus Akgün sonra da Osimhen'in penaltı golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Yunus Akgün'ün golünde de topu elinden kaçıran Nikolic'in hatası çok büyüktü.



Galatasaray ikinci yarıda cesur futbolunu sürdürdü ve Barış Alper ile skor tabelasını 3-1'e getirdi. İkinci yarıda tamamen Galatasaray'ın istediği gibi bir oyun oynandı. Pozisyonları bulan yine Galatasaray'dı. Özellikle Yunus'un muhteşem bir şutu var ki, Ali Şaşal jeneriklik bir kurtarış yaptı. 'Yapı' tartışmalarının yaşandığı haftada Galatasaray, Sivasspor'u 10 kişi ile yıktı geçti. Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkaran Galatasaray; herkese şu mesajı verdi: 'Bana yapı sökmez! Yıkar geçerim!' 'Uzay Takımı' Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkararak zirveye mührünü bastı...

GADDARLIK - MUSTAFA ÇULCU Kolay iş değil. Galatasaray mücadeleyi bırakmayarak zor deplasmandan galibiyetle döndü. Hakem Turgut Doman'ın ilk dakikada Rodrigues'e gösterdiği sarı kart doğru. Metehan'a bariz gol şansından VAR müdahalesi ile gelen ihraçta yayında verilen görüntüler rezalet. Manaj havadan gelen topu önüne indirirken kol teması var mı yok mu onu göremiyoruz. OFR'ye giden hakeme sunulan görüntüler hızlı çekim, ne olduğu net görünmüyor. Tereddütlerimiz ve rahatsızlıklarımız var. Emin olduğumuz konu; Metehan topu net olarak ceza alanın hemen dışında elle kesiyor. Kesmese top Manaj'ın kontrolünde ve kale karşısında bariz gol şansı var. Torreira'yı ve Mertens'i Sivas'lı oyuncular değişerek faullerle resmen dövdüler, hakem çözemedi önlem alamadı. İlk yarı uzatma dakikalarında kalecinin Osimhen'e yaptığı net penaltı. Hakemin VAR'a yaslanmadan penaltıyı sahada vermesi artısıydı. Sarısı olan Koita ikinci sarıdan ihraç olmalıydı.



78'de Sallai'yi Balde'nin önce itmesi sonra sol el ile yanağına tokat atması nedeniyle kırmızı kart olmalıydı lakin hakem her ikisine de sarı göstererek idare etti, balans ayarı yaptı, olmadı. VAR uyudu. Dördüncü hakemin önünde ama dördüncü hakem de uyudu. Arada eylem farkı var. Buna biz şimdi hakemlik mi diyeceğiz? Bunun adı olsa olsa rezalet olur... Sivasspor'un attığı golde Bekir açık ofsayt, iptal doğru. Agresif ve tepkili olan Manaj nihayet son dakika sarı gördü ama sonrasında daha ağır bir hareket yaptı. VAR müdahalesi geldi, OFR'de izleyen hakem Turgut Doman; acımasız gaddarlık içeren Manaj'ı bu hareketinden dolayı ihraç etmesi gerekirken skandal bir kararla oyunda tuttu! Rezalet...