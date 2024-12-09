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Fırtına'nın ilacı transfer! Trabzonspor kötü gidişatı sonlandırmak için Ocak ayını bekliyor

Ligde oynadığı 14 maçta 16 puan toplayan Trabzonspor’da devre arası transfer dönemi artık iple çekilmeye başlandı. Yönetim Şenol Güneş’in sunduğu transfer listesi üzerinde yoğun mesai harcıyor.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Aralık 2024
Fırtına’nın ilacı transfer! Trabzonspor kötü gidişatı sonlandırmak için Ocak ayını bekliyor

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Trabzonspor'da gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmiş durumda. Bordo- Mavili camia ligde geride kalan 14 maçta 16 puan toplayarak hayal kırıklığı yaşatan takımdan umudunu kesmiş durumda.

Yönetim ve teknik heyetin de ayrı görüşte olduğu Trabzonspor'da bu anlamda ara transfer dönemi iple çekiliyor. Teknik direktör Şenol Güneş, kötü gidişatı durdurmak için devre arasını kurtuluş yolu olarak görüyor. Ancak devre arası kısa vadeli bir çözüm olsa da asıl planlama gelecek sezon için yapılacak.

Son basın toplantısında bu yönde açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, yönetimden gelecek sezon takıma ağabeylik yapacak tecrübeli isimlerin transfer edilmesini isteyecek. 13 Ocak 2025'te başlayacak olan ara transfer dönemine kadar Galatasaray(D), Bodrum, Samsunspor(D) ve Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, en az kayıpla ara döneme girmeyi hedefliyor.

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