Beşiktaş’ta Serdar Topraktepe kararı!

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığı sonrası üçüncü defa takımın başına geçici hoca olarak getirilen Serdar Topraktepe, derbi galibiyeti ile rüştünü bir kez daha ispatladı.



Siyah-beyazlı takımda moraller yerine gelirken kulüp başkanı Hüseyin Yücel, 48 yaşındaki teknik adama övgüler yağdırdı. Yücel, 1-0 kazanılan Fenerbahçe maçının ardından, "Kendisi bırakmadığı sürece ben Serdar Hoca'yla yola devam etmek isterim" açıklamasında bulundu. Bu sözlerin ardından gözler Topraktepe'ye çevrildi.

Mourinho ve Serdar Topraktepe. (AA)



GÖREVİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR



Serdar Topraktepe, geçen sezon da iki kez geçici olarak teknik sorumluluğu üstlenmiş ve Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ın müzesine taşıyan isim olmuştu.



Topraktepe'nin de 29 Aralık tarihinde olağanüstü seçimli genel kurula kadar oynanacak maçlardan iyi sonuçlar elde edip, kalıcı olarak görevini sürdürmek istediği öğrenildi.