SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe kararı!

Serdar Topraktepe, geçen sezon da iki kez geçici olarak teknik sorumluluğu üstlenmiş ve Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ın müzesine taşıyan isim olmuştu. Topraktepe'nin de 29 Aralık tarihinde olağanüstü seçimli genel kurula kadar oynanacak maçlardan iyi sonuçlar elde edip, kalıcı olarak görevini sürdürmek istediği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 09:01 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 09:01
Beşiktaş’ta Serdar Topraktepe kararı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığı sonrası üçüncü defa takımın başına geçici hoca olarak getirilen Serdar Topraktepe, derbi galibiyeti ile rüştünü bir kez daha ispatladı.

Siyah-beyazlı takımda moraller yerine gelirken kulüp başkanı Hüseyin Yücel, 48 yaşındaki teknik adama övgüler yağdırdı. Yücel, 1-0 kazanılan Fenerbahçe maçının ardından, "Kendisi bırakmadığı sürece ben Serdar Hoca'yla yola devam etmek isterim" açıklamasında bulundu. Bu sözlerin ardından gözler Topraktepe'ye çevrildi.

Mourinho ve Serdar Topraktepe. (AA)Mourinho ve Serdar Topraktepe. (AA)

GÖREVİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Serdar Topraktepe, geçen sezon da iki kez geçici olarak teknik sorumluluğu üstlenmiş ve Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ın müzesine taşıyan isim olmuştu.

Topraktepe'nin de 29 Aralık tarihinde olağanüstü seçimli genel kurula kadar oynanacak maçlardan iyi sonuçlar elde edip, kalıcı olarak görevini sürdürmek istediği öğrenildi.

Beşiktaş taraftarı Serdar Topraktepenin görevini sürdürmesini istiyor!Beşiktaş taraftarı Serdar Topraktepenin görevini sürdürmesini istiyor!
Beşiktaş taraftarı Serdar Topraktepe'nin görevini sürdürmesini istiyor!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gözler Beştepe’de! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Suriye gündemiyle toplanacak! Asgari ücret, enflasyon, terörle mücadele...
CANLI | Esad rejimi düştü! Sığınmacılara geri dönün çağrısı... Suriyeliler Şam’a akın ediyor
Halkbank
EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı
Esad fare gibi kaçtı! İngilizler Uçağı düştü dedi... Almanlar rota bile verdi... Rusya sığınma teklif etti: Beşar ve ailesi Moskova’da
Promosyonda yıl sonu fırsatı! Emekliler bankalardan ne kadar alabiliyor? Kampanyalarda neler var?
CANLI | Beşar Esad devrildi İsrail Golan’ın Suriye tarafındaki Şeyh dağını işgal etti!
Başkan Erdoğan’dan Gaziantep’teki gençlik buluşmasında önemli açıklamalar | Öğrencilere burs müjdesi: 3 bin TL’ye çıkardık
2025 BRÜT VE NET ÜCRET TABLOSU | Asgari ücret zammı için ortak açıklama geldi! Masadaki rakam ne? %25-%44 arası...
Trafikte yeni dönem başladı: Bunu yaptırmak artık zorunlu! Noterde satış işleminden önce...
9 ARALIK İL İL HAVA DURUMU HARİTASI | İstanbul dahil 10 il için sarı-turuncu kod verildi! MGM ve AKOM’dan peş peşe uyarılar
Bu kadarı da pes dedirtti! Sosyetik çift köpeklerinin doğum günü için Amerika’dan özel DJ getirdi
CANLI | Suriye Milli Ordusu Münbiç’e girdi çatışmaya giren PKK/YPG’liler esir alındı: Kafa kesmek yok yargılanacaklar
Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi rüzgarı! Oktay Kaynarca şoke oldu: Laz Ziya taklidi izleyenleri kırdı geçirdi
İşte Beşar Esad ve bilinmeyenleri | Dedesinin lakabı ’vahşi hayvan’ | Ağabeyinin kazasıyla Suriye halkının başına bela oldu
SON DAKİKA