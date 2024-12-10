Fenerbahçe - Athletico Bilbao maçının hakemi belli oldu! Irfan Peljto kimdir?

UEFA Avrupa Ligi 6. haftası müsabakasında 11 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da karşı karşıya gelecek Fenerbahçe - Athletico Bilbao maçının hakemi belli oldu. Kritik karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek.

IRFAN PELJTO KİMDİR?

Irfan Peljto, 18 Temmuz 1984 doğumlu olup, 40 yaşında bir hakemdir. Saraybosna, Bosna-Hersek doğumlu olan Peljto, Boşnak kökenli bir hakem olarak profesyonel futbol hakemliği kariyerine 2013 yılında Bosna Premier Ligi'nde başlamıştır. Peljto'nun hakemlik kariyeri, kısa sürede büyük bir hızla ilerlemiş ve uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekmiştir.

Bugün FIFA hakemi olarak uluslararası alanda görev alan Irfan Peljto, aynı zamanda UEFA Elit Hakemi olarak da kabul edilmektedir. Bu unvan, onun futbolun en üst seviyelerinde maç yönetme yeteneğine sahip olduğunu kanıtlamaktadır.

IRFAN PELJTO'NUN HAKEMLİK KARİYERİ

Irfan Peljto, hakemlik kariyerine 2013 yılında başlamıştır. İlk resmi maçını Rudar Prijedor ile Radnik Bijeljina arasında yönettiği karşılaşma ile yapmıştır. Bu tarihten sonra, Peljto'nun adı sıkça duyulmaya başlanmış ve o, hızla Bosna Premier Ligi'nde tanınan bir hakem haline gelmiştir.

2015 yılında FIFA tarafından uluslararası hakem olarak listeye alınan Peljto, ilk büyük uluslararası maçını 8 Haziran 2019'da Belçika ile Kazakistan arasında oynanan karşılaşmada yönetmiştir. Bu maç, Peljto'nun uluslararası arenada hakemlik kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Irfan Peljto, 2021 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında görev alan ilk Boşnak hakem olarak tarihe geçmiştir. Beşiktaş ile Ajax arasındaki karşılaşma, onun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yönettiği ilk maçlardan biridir. Peljto, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımların maçlarını yönetmeye devam etmektedir.