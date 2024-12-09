Beşiktaş taraftarı Serdar Topraktepe’nin görevini sürdürmesini istiyor!

Beşiktaş, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıktığı maçta evinde Fenerbahçe'yi mağlup ederek kötü gidişe dur demişti. Maçın ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar da zor bir dönem geçiren takımın başında derbiyi kazanan Serdar Topraktepe'ye sosyal medyadan destek verdi.

Yapılan yorumlarda, "Gelecek yönetim yeni teknik adam aramakla zaman kaybetmesin. Hiç düşünmeden Serdar Topraktepe ile devam edin" ifadeleri kullanıldı. Siyah-Beyazlı takımın başında son 2 sezonda geçici teknik adam olarak 3'ü kupa olmak üzere 14 maça çıkan 50 yaşındaki Topraktepe söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Topraktepe yönetimindeki Siyah-Beyazlılar geçen sezon Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.