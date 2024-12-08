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Jose Mourinho'nun derbi sorunu! Roma sonrası Fenerbahçe'de de aynı tablo

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, zorlu randevudan 1-0 yenilgiyle ayrıldı. Sarı lacivertliler şampiyonluk yarışında büyük yara alırken teknil direktör Jose Mourinho'nun yaşadığı büyük maç problemi gündeme oturdu. Portekizli antrenör son olarak görev yaptığı Roma'da da çıktığı dev rakiplerine karşı sadece 1 galibiyet elde edebildi. Türkiye'de ise sadece Trabzonspor'u yenebildi. Takımı İstanbul derbilerinde gol atmayı başaramadı.

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 13:20 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 13:26
Jose Mourinho’nun derbi sorunu! Roma sonrası Fenerbahçe’de de aynı tablo

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Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho, yıllardır özlemi çekilen Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen camiada doping etkisi yaratmış, dünyada da geniş yankı uyandırmıştı. Yurt dışı basınında bu kararı eleştirenler olsa da Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör herkesi heyecanlandırmıştı.

Jose Mourinho’nun derbi sorunu! Roma sonrası Fenerbahçe’de aynı tablo

Şampiyonlar Ligi'nden elenen sarı lacivertli ekip, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Ligde ise Galatasaray'ın maç eksiği ile 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ancak sarı kırmızılıların Sivasspor'u yenmesi halinde fark 6'ya yükselecek. Bu durum sarı lacivertliler için büyük bir handikap olabilir.

Jose Mourinho’nun derbi sorunu! Roma sonrası Fenerbahçe’de aynı tablo

Kadrosuna yaptığı yüksek maliyetli ve yıldız oyuncu takviyeleriyle adından söz ettiren Fenerbahçe'de alınan Beşiktaş mağlubiyeti hayal kırıklığı yarattı. Zaman zaman etkili ataklar ortaya koyan Jose Mourinho'nun öğrencileri kale çizgisini geçmeyi başaramadı ve Alexander Oxlade-Chamberlain'in golüyle sahadan yenik ayrıldı.

Jose Mourinho’nun derbi sorunu! Roma sonrası Fenerbahçe’de aynı tablo

Deneyimli teknik adamın son olarak görev yaptığı Roma ile birlikte Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra ortaya koyduğu büyük maç performansı, kariyeriyle zıt bir doğrultuda gitti. Bugüne kadar Avrupa'da tüm kupaları kaldıran ve şampiyonluklar yaşayan Mou'nun karnesi hiç de iyi değil. Sadece bu sezon şampiyonluk potasından erken uzaklaşan Trabzonspor'u yenebilen Kanarya, Galatasaray ve Beşiktaş'a gol atamadan yenildi.

Jose Mourinho’nun derbi sorunu! Roma sonrası Fenerbahçe’de aynı tablo

LAZIO'YA 1 GALİBİYETİ VAR

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, ezeli rakibi Lazio ile 5 maça çıktı. Başkent temsilcisi söz konusu mücadelelerde 3-0'lık galibiyetin dışında 3-2 ve iki kez de 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı. Bir maç da 0-0 sona erdi.

Jose Mourinho’nun derbi sorunu! Roma sonrası Fenerbahçe’de aynı tablo

MILAN'I YENEMEDİ

İtalya'nın en önemli takımlarından AC Milan karşısında galibiyet elde edemeyen Roma, Jose Mourinho ile rakibine 3-1 ve 2-1'lik sonuçlarla boyun eğdi. 2 maçta da 1-1 ve 2-2'lik beraberlikler alındı.

Jose Mourinho’nun derbi sorunu! Roma sonrası Fenerbahçe’de aynı tablo

MİLANO'DA TEK ZAFER

Mavi siyahlı Milano temsilcisine karşı ise Mourinho, Lazio rekabetindeki gibi sadece 1 kez sahadan 3 puanla ayrılabildi. 1 Ekim 2022'de deplasmanda 2-1 kazanan Roma, diğer karşılaşmalarda sahadan 1-0, 2-0, 3-1 ve 3-0'lık yenilgiler aldı.

Jose Mourinho’nun derbi sorunu! Roma sonrası Fenerbahçe’de aynı tablo

NAPOLI'DE DE DURUM DEĞİŞMEDİ

Şampiyonluk potasında mücadele vermesi beklenen Jose Mourinho'nun Napoli karşısındaki kaderi de aynıydı. İlk maçında 2-0 kazanan Mou, 2-1 ve 1-0 yenildikten sonra 1-1 ve 0-0 berabere kaldı.

Jose Mourinho’nun derbi sorunu! Roma sonrası Fenerbahçe’de aynı tablo

İSTANBUL DERBİLERİNDE GOLÜ YOK

Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı alacağı sonuçlar merak edilen 61 yaşındaki teknik direktör, ilk darbeyi evinde yaşadı. Sarı kırmızılılara karşı silik bir ortaya koyan Kanarya, sahadan 3-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Bu sezon tarihinin en kötü döneminden geçen Trabzonspor'u 90+12'de attığı golle mağlup edebilen Mourinho, Beşiktaş deplasmanında da gol atamadı ve 1-0 mağlup oldu.

Jose Mourinho’nun derbi sorunu! Roma sonrası Fenerbahçe’de aynı tablo

ŞAMPİYON OLABİLECEK Mİ?

"Özel biri" olarak geldiği İstanbul'da beklediği konumda bulunmayan Jose Mourinho'nun sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyip göğüsleyemeyeceği de tartışmaya açıldı. Taraftarlar da Portekizlinin kararlarını ve oynattığı futbolu tartışıyor.

Jose Mourinho’nun derbi sorunu! Roma sonrası Fenerbahçe’de aynı tablo

Jose Mourinho bu sezon Fenerbahçe'nin maçında 14 galibiyet aldı. 5 kez beraberlik ederken 4 defa da rakiplerine boyun eğdi.

Jose Mourinho’nun derbi sorunu! Roma sonrası Fenerbahçe’de aynı tablo

MOURINHO MANŞETLERDE

Beşiktaş derbisinden yenigiyle ayrılan Jose Mourinho hakkında yurt dışı basında şu manşetle atıdı;

La Lazio Siamo Noi: Mourinho, Türkiye'de ikinci derbiyi de kaybetti: Beşiktaş, Ciro Immobile'nin topuğuyla kazandı

Gol her ne kadar Alex Oxlade-Chamberlain'e yazılsa da sonuç yine aynı! Eski Romalıya bir mağlubiyet daha...

Tutto Mercato Web: Mourinho'nun eli bomboş

GOAL Italy: Mourinho, Fenerbahçe'de bir yenilgi daha aldı! Immobile'nin forma giydiği Beşiktaş sevindi

Lazio Press: Ciro Immobile, Jose Mourinho'yu yendi

Foot Boom: Beşiktaş, Jose Mourinho'nun yönettiği Fenerbahçe karşısında dev bir galibiyet aldı

Jose Mourinho’nun derbi sorunu! Roma sonrası Fenerbahçe’de aynı tablo

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