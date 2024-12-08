Jose Mourinho’nun derbi sorunu! Roma sonrası Fenerbahçe’de de aynı tablo

İSTANBUL DERBİLERİNDE GOLÜ YOK
Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı alacağı sonuçlar merak edilen 61 yaşındaki teknik direktör, ilk darbeyi evinde yaşadı. Sarı kırmızılılara karşı silik bir ortaya koyan Kanarya, sahadan 3-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Bu sezon tarihinin en kötü döneminden geçen Trabzonspor'u 90+12'de attığı golle mağlup edebilen Mourinho, Beşiktaş deplasmanında da gol atamadı ve 1-0 mağlup oldu.
ŞAMPİYON OLABİLECEK Mİ?
"Özel biri" olarak geldiği İstanbul'da beklediği konumda bulunmayan Jose Mourinho'nun sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyip göğüsleyemeyeceği de tartışmaya açıldı. Taraftarlar da Portekizlinin kararlarını ve oynattığı futbolu tartışıyor.
Jose Mourinho bu sezon Fenerbahçe'nin maçında 14 galibiyet aldı. 5 kez beraberlik ederken 4 defa da rakiplerine boyun eğdi.
MOURINHO MANŞETLERDE
Beşiktaş derbisinden yenigiyle ayrılan Jose Mourinho hakkında yurt dışı basında şu manşetle atıdı;
La Lazio Siamo Noi: Mourinho, Türkiye'de ikinci derbiyi de kaybetti: Beşiktaş, Ciro Immobile'nin topuğuyla kazandı
Gol her ne kadar Alex Oxlade-Chamberlain'e yazılsa da sonuç yine aynı! Eski Romalıya bir mağlubiyet daha...
Tutto Mercato Web: Mourinho'nun eli bomboş
GOAL Italy: Mourinho, Fenerbahçe'de bir yenilgi daha aldı! Immobile'nin forma giydiği Beşiktaş sevindi
Lazio Press: Ciro Immobile, Jose Mourinho'yu yendi
Foot Boom: Beşiktaş, Jose Mourinho'nun yönettiği Fenerbahçe karşısında dev bir galibiyet aldı