Jose Mourinho’nun derbi sorunu! Roma sonrası Fenerbahçe’de de aynı tablo

Deneyimli teknik adamın son olarak görev yaptığı Roma ile birlikte Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra ortaya koyduğu büyük maç performansı, kariyeriyle zıt bir doğrultuda gitti. Bugüne kadar Avrupa'da tüm kupaları kaldıran ve şampiyonluklar yaşayan Mou'nun karnesi hiç de iyi değil. Sadece bu sezon şampiyonluk potasından erken uzaklaşan Trabzonspor'u yenebilen Kanarya, Galatasaray ve Beşiktaş'a gol atamadan yenildi.

LAZIO'YA 1 GALİBİYETİ VAR Jose Mourinho yönetimindeki Roma, ezeli rakibi Lazio ile 5 maça çıktı. Başkent temsilcisi söz konusu mücadelelerde 3-0'lık galibiyetin dışında 3-2 ve iki kez de 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı. Bir maç da 0-0 sona erdi.

MILAN'I YENEMEDİ İtalya'nın en önemli takımlarından AC Milan karşısında galibiyet elde edemeyen Roma, Jose Mourinho ile rakibine 3-1 ve 2-1'lik sonuçlarla boyun eğdi. 2 maçta da 1-1 ve 2-2'lik beraberlikler alındı.

MİLANO'DA TEK ZAFER Mavi siyahlı Milano temsilcisine karşı ise Mourinho, Lazio rekabetindeki gibi sadece 1 kez sahadan 3 puanla ayrılabildi. 1 Ekim 2022'de deplasmanda 2-1 kazanan Roma, diğer karşılaşmalarda sahadan 1-0, 2-0, 3-1 ve 3-0'lık yenilgiler aldı.