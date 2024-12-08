Fenerbahçe’de derbi sonrası neşter! 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, 15. haftada Beşiktaş'ın konuğu oldu. Sarı kacivertliler, zorlu deplasmanda istediği sonucu elde edemedi ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmadaki tek gol Alex Oxlade-Chamberlain'den geldi.
İKİNCİ DERBİYİ DE KAZANAMADI
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı 3 derbinin sadece 1'ini kazanabildi. Trabzonspor'u 90+12'de yanan Kanarya, İstanbul derbilerinde ise kazanamadı.
Jose Mourinho ve öğrencileri daha önce de Galatasaray'a 3-1 yenilmişti.
MOURINHO'NUN SORUNU DEVAM EDİYOR
Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho, son olarak görev yaptığı Roma'da da elde ettiği sonuçların ardından yeni durağındaki skorlar benzerlik gösterdi.
İtalya'nın başken temsilcisinde şampiyonluk adaylarına karşı zayıf bir karnesi olan Portekizli teknik adam, iki ezeli rakibine karşı galibiyet alamadı.