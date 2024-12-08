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Fenerbahçe'de derbi sonrası neşter! 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı lacivertliler, zorlu derbinin ardından hazırlıklarını başlattığı devre arası transfer sezonu için kolları sıvadı. Teknik direktör Jose Mourinho, neşteri vuruyor. 8 futbolcuyla yollar ayrılacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 19:49 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 20:00
Fenerbahçe’de derbi sonrası neşter! 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, 15. haftada Beşiktaş'ın konuğu oldu. Sarı kacivertliler, zorlu deplasmanda istediği sonucu elde edemedi ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmadaki tek gol Alex Oxlade-Chamberlain'den geldi.

Fenerbahçe’de derbi sonrası neşter! 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor

İKİNCİ DERBİYİ DE KAZANAMADI

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı 3 derbinin sadece 1'ini kazanabildi. Trabzonspor'u 90+12'de yanan Kanarya, İstanbul derbilerinde ise kazanamadı.

Jose Mourinho ve öğrencileri daha önce de Galatasaray'a 3-1 yenilmişti.

Fenerbahçe’de derbi sonrası neşter! 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor

MOURINHO'NUN SORUNU DEVAM EDİYOR

Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho, son olarak görev yaptığı Roma'da da elde ettiği sonuçların ardından yeni durağındaki skorlar benzerlik gösterdi.

İtalya'nın başken temsilcisinde şampiyonluk adaylarına karşı zayıf bir karnesi olan Portekizli teknik adam, iki ezeli rakibine karşı galibiyet alamadı.

Fenerbahçe’de derbi sonrası neşter! 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sarı lacivertli takımda Ocak ayı için de kollar sıvandı. Jose Mourinho'nun raporu üzerinden yürütülecek operasyonda öncelikli mevkiler belirlendi ve bu yönde görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Fenerbahçe’de derbi sonrası neşter! 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor

YİNE YILDIZLAR AYAK BASACAK

Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe'de takımı güçlendirebilmek adına yine önemli futbolcular gündeme alındı. Eğer görüşmelerden olumlu sonuçlar alınırsa derhal imza attırılacak.

Fenerbahçe’de derbi sonrası neşter! 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor

GİDECEK İSİMLER DE ÖNEMLİ

Teknik heyet ve yönetim bir yandan transfer için çalışırken diğer yandan gidecek isimlerin de belirlenmesi konusunda karar vermeye başladı. Eğer ayrılıklar gerçekleşirse hem listede yer alan futbolcu sayısı azalacak hem de kontenjan konusunda el rahatlayacak.

Fenerbahçe’de derbi sonrası neşter! 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor

8 FUTBOLCU GÖNDERİLECEK

Fenerbahçe'de devre arası transfer operasyonu kapsamında 8 futbolcuyla yolların ayrılması hedefleniyor. A Spor'un haberine göre Jose Mourinho kararını verdi ve bu isimler için gereken kolaylık sağlanacak.

Fenerbahçe’de derbi sonrası neşter! 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor

İşte o isimler...

Fenerbahçe’de derbi sonrası neşter! 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor

Samet Akaydin

Fenerbahçe’de derbi sonrası neşter! 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor

Levent Mefcan

Fenerbahçe’de derbi sonrası neşter! 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor

Becao

Fenerbahçe’de derbi sonrası neşter! 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor

Mert Müldür

Fenerbahçe’de derbi sonrası neşter! 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor

Serdar Aziz

Fenerbahçe’de derbi sonrası neşter! 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor

Burak Kapacak

Fenerbahçe’de derbi sonrası neşter! 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor

Bartuğ Elmaz

Fenerbahçe’de derbi sonrası neşter! 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor

Cengiz Ünder

Fenerbahçe’de derbi sonrası neşter! 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor

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