Fenerbahçe’de derbi sonrası neşter! 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI Sarı lacivertli takımda Ocak ayı için de kollar sıvandı. Jose Mourinho'nun raporu üzerinden yürütülecek operasyonda öncelikli mevkiler belirlendi ve bu yönde görüşmeler gerçekleştiriliyor.

YİNE YILDIZLAR AYAK BASACAK Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe'de takımı güçlendirebilmek adına yine önemli futbolcular gündeme alındı. Eğer görüşmelerden olumlu sonuçlar alınırsa derhal imza attırılacak.

GİDECEK İSİMLER DE ÖNEMLİ Teknik heyet ve yönetim bir yandan transfer için çalışırken diğer yandan gidecek isimlerin de belirlenmesi konusunda karar vermeye başladı. Eğer ayrılıklar gerçekleşirse hem listede yer alan futbolcu sayısı azalacak hem de kontenjan konusunda el rahatlayacak.

8 FUTBOLCU GÖNDERİLECEK Fenerbahçe'de devre arası transfer operasyonu kapsamında 8 futbolcuyla yolların ayrılması hedefleniyor. A Spor'un haberine göre Jose Mourinho kararını verdi ve bu isimler için gereken kolaylık sağlanacak.