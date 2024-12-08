Londra’da tarihi geri dönüş! Tottenham Chelsea 3-4 MAÇ SONUCU

Karşılaşmaya adeta golle başlayan Tottenham, 5. dakikada Dominic Solanke ile 1-0 öne geçti. 11'de ise Dejan Kulusevksi farkı ikiye çıkardı. Ancak film bundan sonra başladı. 17'de Jadon Sancho konuk takımın ilk golünü kaydetti. İlk yarı 2-1 sona erdi.

Cole Palmer 61'de beraberliği getiren golü penaltıdan attı. 73'te ise Enzo Fernandez Chelsea'yi öne geçirdi. 84'te Palmer bir kez daha penaltıyı kullanmak üzere topun başına geldi ve vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Heung-min Son'un uzatmalardaki golü Tottenham'a yetmedi.