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Londra'da tarihi geri dönüş! Tottenham Chelsea 3-4 MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de Tottenham'a konuk olan Chelsea, 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 4-3 galip ayrıldı. İki Londra ekibini karşı karşıya getiren zorlu mücadelenin ardından Maviler üst üste 4. galibiyetini alırken son 7 maçında yenilmedi.

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 21:36 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 21:36
Londra’da tarihi geri dönüş! Tottenham Chelsea 3-4 MAÇ SONUCU

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Karşılaşmaya adeta golle başlayan Tottenham, 5. dakikada Dominic Solanke ile 1-0 öne geçti. 11'de ise Dejan Kulusevksi farkı ikiye çıkardı. Ancak film bundan sonra başladı. 17'de Jadon Sancho konuk takımın ilk golünü kaydetti. İlk yarı 2-1 sona erdi.

Cole Palmer 61'de beraberliği getiren golü penaltıdan attı. 73'te ise Enzo Fernandez Chelsea'yi öne geçirdi. 84'te Palmer bir kez daha penaltıyı kullanmak üzere topun başına geldi ve vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Heung-min Son'un uzatmalardaki golü Tottenham'a yetmedi.

Chelsea muhteşem bir galibiyet elde etti ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü (REUTERS)Chelsea muhteşem bir galibiyet elde etti ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü (REUTERS)

Bu sonuçla Chelsea puanını 20'ye yükseltti. Tottenham 20'de kaldı.

Maviler üst üste 4. galibiyetini aldı. Ev sahibi ise son ikisi yenilgi olmak üzere toplam 3 maçtır galibiyet alamadı.

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