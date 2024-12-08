Beşiktaş, Dolmabahçe'de oynanan ve 1-0'lık galibiyetle sonuçlanan Fenerbahçe derbisinin mutluluğunu yaşarken, Ciro Immobile'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. TRT Spor'un haberine göre, İtalyan yıldız oyuncu, siyah-beyazlıların perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı kritik maçta sahada yer alamayacak.
Alexander Oxlade-Chamberlain (AA)
GOLÜ CHAMBERLAIN'E YAZILDI
Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında elde ettiği derbi zaferinde ilk 11'de sahaya çıkan Ciro Immobile, 78. dakikada yerini Semih Kılıçsoy'a bırakmak zorunda kaldı. Maçın tek golünü kaydeden Alex Oxlade-Chamberlain'in şutunda topa temas edip etmediği tartışma konusu olan Immobile'nin, pozisyonda topa dokunmadığı tespit edildi ve gol Chamberlain'e yazıldı.
Ciro Immobile (DHA)
SEZONA DAMGA VURDU: 20 MAÇTA 13 GOL
Bu sezon Beşiktaş formasıyla harika bir performans sergileyen Immobile, tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçta 13 kez ağları havalandırmayı başardı. 34 yaşındaki deneyimli forvetin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 3,8 milyon euro olarak belirtiliyor.