Ciro Immobile (DHA)

SEZONA DAMGA VURDU: 20 MAÇTA 13 GOL

Bu sezon Beşiktaş formasıyla harika bir performans sergileyen Immobile, tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçta 13 kez ağları havalandırmayı başardı. 34 yaşındaki deneyimli forvetin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 3,8 milyon euro olarak belirtiliyor.