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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız futbolcu Bodo/Glimt maçında yok

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşandı. Siyah beyazlıların yıldız futbolcusu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Bodo/Glimt karşılaşmasında forma giyemeyecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 15:46 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 15:47
Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Yıldız futbolcu Bodo/Glimt maçında yok

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Beşiktaş, Dolmabahçe'de oynanan ve 1-0'lık galibiyetle sonuçlanan Fenerbahçe derbisinin mutluluğunu yaşarken, Ciro Immobile'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. TRT Spor'un haberine göre, İtalyan yıldız oyuncu, siyah-beyazlıların perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı kritik maçta sahada yer alamayacak.

Alexander Oxlade-Chamberlain (AA)Alexander Oxlade-Chamberlain (AA)

GOLÜ CHAMBERLAIN'E YAZILDI

Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında elde ettiği derbi zaferinde ilk 11'de sahaya çıkan Ciro Immobile, 78. dakikada yerini Semih Kılıçsoy'a bırakmak zorunda kaldı. Maçın tek golünü kaydeden Alex Oxlade-Chamberlain'in şutunda topa temas edip etmediği tartışma konusu olan Immobile'nin, pozisyonda topa dokunmadığı tespit edildi ve gol Chamberlain'e yazıldı.

Ciro Immobile (DHA)Ciro Immobile (DHA)

SEZONA DAMGA VURDU: 20 MAÇTA 13 GOL

Bu sezon Beşiktaş formasıyla harika bir performans sergileyen Immobile, tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçta 13 kez ağları havalandırmayı başardı. 34 yaşındaki deneyimli forvetin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 3,8 milyon euro olarak belirtiliyor.

Semih Kılıçsoy (AA)Semih Kılıçsoy (AA)

SEMİH VEYA MUSTAFA ERHAN

Derbi zaferinin ardından gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Bodo/Glimt maçına çevrilmiş durumda. Ancak Immobile'nin yokluğunda Serdar Topraktepe'nin kararı büyük önem taşıyor. Semih Kılıçsoy veya Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun forma giymesi bekleniyor.

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