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Eyüp'e 15 dakika yetti! Eyüpspor Samsunspor 3-0 MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor'u konuk eden Eyüpspor, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin 54'üncü dakikasında gol perdesini açan İstanbul temsilcisi, 69'da farkı üçe çıkardı ve maç bu şekilde sona erdi. Arda Turan ve öğrencileri zirvedeki mücadelesini sürdürdü.

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 15:26 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 15:26
Eyüp’e 15 dakika yetti! Eyüpspor Samsunspor 3-0 MAÇ SONUCU

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Arda Turan ile birlikte tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eüypspor, Samsunspor'u Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda ağırladı. 15. haftada oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazanarak yoluna devam etti.

Emre Akbaba (AA)Emre Akbaba (AA)

Galatasaray'dan Rams Park'ta puan kopararak dikkatleri üzerine çeken Eyüpspor, performansıyla fark taratan Samsunspor'u gole boğdu. 54'te Mame Thiam perdeyi açarken 64'te Halil Akbunar farkı ikiye çıkardı. Senegalli futbolcu bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-0 tayin eden vuruşu yaptı.

Bu sonuçla Eyüpspor puanını 26'ya yükseltti. Samsunspor ise 29'da kaldı.

Mor sarılı ekip gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Karadeniz temsilcisi ise Sİvasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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