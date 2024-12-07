Serdar Topraktepe’den inanç ve başarı mesajı!

Serdar Topraktepe (AA)

Topraktepe şunları söyledi;

"Öncelikle uzun zamandır taraftarımızı mutlu edemiyorduk. Fenerbahçe maçı ile ufacık da olsa mutlu etmek istedik. İki taraf da agresif oynadı. Geçişlerde onlar da biz de pozisyonlar bulduk. Alex'i maçtan önce oynatacağımı söylemiştim. Önce Rafa'yı kenarda oynayıp orta saha mücadele geçecekti. Maç içerisinde Rafa beni kenara atabilirsin orta sahayı güçlendirebilirsin dedi. Bugün iyi mücadele ettik. Taraftarımızın mücadele istediğini söylemiştim. Sakatlıklar oldu. Emirhan da maçı sorunlu bitirdi. Fenerbahçe uzun oyuncuları soktuğu için Ndour ve Musrati'yi geri çektik. Önemli olan mücadeleye ihtiyacımız vardı. Oyuncularımızın hepsi kaliteli. Camiamızın morale ihtiyacı vardı. Onlarla hep beraber olduk. Zaten çoğu futbolcu bunun bilincindeydi. Hep birlikte bir şeyler yapmamız gerektiğini söyledik. Maçı kazanmak istedik, başardık. Beşiktaş'ın onayan bütün futbolcular oyunun içine girmek zorunda. Oyuncularımızın hepsine ihtiyacımız var. Oyuncuların Beşiktaş'a, Beşiktaş'ın oyunculara ihtiyacı var. Arkadaşlığı pekiştirmemiz lazım."