Napoli’den Galatasaray’ı sevindiren Osimhen açıklaması!

"KİMSE BİZİ ARAMADI"



Manna, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Şu anda bu konuyu konuşmaya gerek yok. Sezon sonunda onunla ilgili konuşabiliriz. Ancak Osimhen'in ocakta başka bir takıma transferi teknik olarak mümkün ama kimse bizi aramadı" ifadelerini kullandı.



