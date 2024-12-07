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Napoli'den Galatasaray'ı sevindiren Osimhen açıklaması!

Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in geleceği merak konusu. Yıldız golcünün Premier Lig devlerinin ve PSG'nin radarında olduğu konuşulurken, Napoli cephesinden Galatasaray'ı sevindiren bir açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 12:41 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 12:41
Napoli’den Galatasaray’ı sevindiren Osimhen açıklaması!

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Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Vitor Osimhen için transfer açıklaması geldi.

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Nijeryalı yıldız için teklif almadıklarını açıkladı.

Napoli’den Galatasaray’ı sevindiren Osimhen açıklaması!

"KİMSE BİZİ ARAMADI"

Manna, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Şu anda bu konuyu konuşmaya gerek yok. Sezon sonunda onunla ilgili konuşabiliriz. Ancak Osimhen'in ocakta başka bir takıma transferi teknik olarak mümkün ama kimse bizi aramadı" ifadelerini kullandı.

Napoli’den Galatasaray’ı sevindiren Osimhen açıklaması!

SEZON SONUNA KADAR G.SARAY'DA

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Osimhen'e Juventus, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve PSG gibi dev takımların ilgisi var. Başarılı forvet, ilgiye rağmen sezonu Galatasaray'da tamamlamaya kararlı.

Napoli’den Galatasaray’ı sevindiren Osimhen açıklaması!

PERFORMANSI ÇOK İYİ

Galatasaray'ın da bonservisini almayı düşündüğü ve bu doğrultuda özellikle sponsor hamleleri yaptığı Osimhen, şu ana kadar sarı-kırmızılılarda 12 maça çıktı ve 9 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.

Napoli’den Galatasaray’ı sevindiren Osimhen açıklaması!

Osimhen için ocak ayında ayrılık iddiası da gündeme gelirken, Nijeryalı golcü Galatasaray'da mutlu olduğunu ve sezonu sarı-kırmızılılarda tamamlamak istediğini dile getirmişti.

Napoli’den Galatasaray’ı sevindiren Osimhen açıklaması!

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Napoli’den Galatasaray’ı sevindiren Osimhen açıklaması!
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