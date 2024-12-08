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Deplasmanda Rekor Peşinde

Galatasaray, Süper Lig tarihine geçecek bir deplasman performansı sergiliyor. Son 14 deplasman maçını kazanan sarı-kırmızılı ekip, bu seriyi Sivasspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Galatasaray'ın dış sahadaki son puan kaybı, geçen sezonun 16. haftasında yine Sivasspor'a karşı olmuştu.

Galatasaray'ın Form Grafiği Zirvede

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup ilerleyen Galatasaray, son 16 resmi maçında 12 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile 1-1, Süper Lig'de ise Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak son iki maçında puan kaybetti.

Osimhen'in Performansı Galatasaray'ın Umudu

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'ın en etkili oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor. Sezon başında Napoli'den kiralanan yıldız golcü, çıktığı 12 maçta 9 gol kaydetti. Süper Lig'de son 6 maçta 6 gol atan Osimhen, Avrupa Ligi'nde ise son 2 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.