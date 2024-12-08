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Sivasspor - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE | Sivasspor - GS maçı canlı izle (Bedava, kesintisiz, şifresiz)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında gözler Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk yarısını kayıpsız tamamlamak ve liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak için bu akşam zorlu Sivas deplasmanında sahaya çıkacak.

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 15:28 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 15:28
Sivasspor - Galatasaray CANLI MAÇ İZLE | Sivasspor - GS maçı canlı izle Bedava, kesintisiz, şifresiz

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Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ligin zirve mücadelesini şekillendirecek bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Mücadele, 10 Aralık Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak.

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(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SİVASSPOR – GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ

SİVASSPOR: Nikolic, Murat, Sonko, Radakovic, Emirhan, Uğur, Charisis, Poungouras, Koita, Garry Rodrigues, Manaj

GALATASARAY: Muslera, Barış, Davinson, Metehan, Berkan, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Mertens, Osimhen

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Galatasaray Savunmasında Eksiklerle Sıkıntıda

Sarı-kırmızılı ekip, Sivas deplasmanına sakatlıkların gölgesinde hazırlanıyor. Sağ bek Kaan Ayhan ve sol bek Ismail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca milli stoper Abdülkerim Bardakcı'nın durumu maç öncesi netlik kazanacak. Sezonu kapatan Mauro Icardi ve genç kanat oyuncusu Yusuf Demir de bu zorlu maçta takımını yalnız bırakacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Deplasmanda Rekor Peşinde

Galatasaray, Süper Lig tarihine geçecek bir deplasman performansı sergiliyor. Son 14 deplasman maçını kazanan sarı-kırmızılı ekip, bu seriyi Sivasspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Galatasaray'ın dış sahadaki son puan kaybı, geçen sezonun 16. haftasında yine Sivasspor'a karşı olmuştu.

Galatasaray'ın Form Grafiği Zirvede

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup ilerleyen Galatasaray, son 16 resmi maçında 12 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile 1-1, Süper Lig'de ise Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak son iki maçında puan kaybetti.

Osimhen'in Performansı Galatasaray'ın Umudu

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'ın en etkili oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor. Sezon başında Napoli'den kiralanan yıldız golcü, çıktığı 12 maçta 9 gol kaydetti. Süper Lig'de son 6 maçta 6 gol atan Osimhen, Avrupa Ligi'nde ise son 2 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Maç Öncesi Notlar

Galatasaray, zorlu Sivas deplasmanından galibiyetle dönerek hem rekorunu geliştirmek hem de zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Sivasspor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Futbolseverler için heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak bu karşılaşma, 10 Aralık Pazar günü ekranlara kilitleyecek.

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