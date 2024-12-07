PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Marcao Galatasaray'a mı dönüyor? Flaş gelişme

İspanyol basını, Sevilla'dan ayrılmaya hazırlanan Marcao'nun Galatasaray'a geri dönebileceğini yazdı. Galatasaray, Chaves'ten 4 milyon euroya kadrosuna kattığı Marcao'yu 2022 yılında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya satmıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 12:51 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 12:51
Marcao Galatasaray’a mı dönüyor? Flaş gelişme

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İspanyol basını, Sevilla'dan ayrılmaya hazırlanan Marcao'nun Galatasaray'a geri dönebileceğini yazdı.
Marcao, Sevilla kariyerinde sakatlıklarla boğuştu. (REUTERS)Marcao, Sevilla kariyerinde sakatlıklarla boğuştu. (REUTERS)

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Haberde İspanyol ekibinin ocak transfer döneminde teklif gelmesi halinde Brezilyalı stoperi satmaya sıcak baktığı belirtildi.

Marcao ve Nelsson. (AA)Marcao ve Nelsson. (AA)

G.SARAY 13 MİLYON EUROYA SATTI

Galatasaray, Chaves'ten 4 milyon euroya kadrosuna kattığı Marcao'yu 2022 yılında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya sattı.

Napoliden Galatasarayı sevindiren Osimhen açıklaması!Napoliden Galatasarayı sevindiren Osimhen açıklaması!
Napoli'den Galatasaray'ı sevindiren Osimhen açıklaması!

SON DAKİKA