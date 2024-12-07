Marcao Galatasaray’a mı dönüyor? Flaş gelişme

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray
'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İspanyol basını, Sevilla
'dan ayrılmaya hazırlanan Marcao
'nun Galatasaray'a geri dönebileceğini yazdı.
Marcao, Sevilla kariyerinde sakatlıklarla boğuştu. (REUTERS)
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Haberde İspanyol ekibinin ocak transfer döneminde teklif gelmesi halinde Brezilyalı stoperi satmaya sıcak baktığı belirtildi.
Marcao ve Nelsson. (AA)
G.SARAY 13 MİLYON EUROYA SATTI
Galatasaray, Chaves'ten 4 milyon euroya kadrosuna kattığı Marcao'yu 2022 yılında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya sattı.