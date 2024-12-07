Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11’ler belirlendi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak.
Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak.
Ligde oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 32 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Beşiktaş ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 22 puanla 5. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde Jayden Oosterwolde dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü takımla birlikte çalışmalara başladı. Milli futbolcunun kadroda olup olmayacağının kararını teknik ekip verecek.
Sarı-lacivertli ekipte savunma oyuncularından Alexander Djiku ve Samet Akaydin ise kart sınırında. Bu oyuncular Beşiktaş karşısında forma giyip kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta iç sahada oynanacak RAMS Başakşehir müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.
BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile oynanan maçta sakatlanan 34 yaşındaki stoper, ameliyat edilmişti.
Siyah-beyazlılarda sakatlıklarını atlatan Felix Uduokhai ile Ernest Muçi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. İki futbolcunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyecekleri netlik kazanmadı.
5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.
BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'a rakip sahada 4 maçtır mağlup olmuyor.
Son olarak 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında, pandemi sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından 19 Temmuz'da oynanan lig maçında rakibine 2-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, ardından çıktığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.
Fenerbahçe, geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde deplasmanda çıktığı müsabakayı ise Dzeko, Tadic ve Szymanski'nin golleriyle 3-1 kazanmıştı.
SERDAR TOPRAKTEPE'NİN İKİNCİ DERBİSİ
Siyah-beyazlı ekip, Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından olağanüstü kongreye kadar takımın başında olacağı açıklanan Topraktepe ile geçen sezon da Fenerbahçe derbisinde mücadele etmişti. Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu.
İşte Serdar Topraktepe'nin muhtemel derbi 11'i;
Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Masuaku, Musrati, Salih, Gedson, Rafa Silva, Semih, Immobile.
Fenerbahçe'nin ise Beşiktaş derbisine şu 11'le çıkması bekleniyor;
Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, Dzeko.