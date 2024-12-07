FIFA’dan yeni 8 saniye kuralı!

FIFA'nın futbolda adeta devrim niteliğinde bir değişikliğe gideceği iddia edildi.



The Times'ta yer alan habere göre; Kalecilerin topu elinde 8 saniyeden fazla tutması halinde, rakip takıma korner verilecek bir kural değişikliği üzerinde çalışıldığı belirtildi.



Hakem kaleci topu aldığında elini havaya kaldıracak ve geri sayım başlayacak. Kaleci bu süre içinde topu oyuna sokmazsa rakip takım köşe vuruşu kullanacak.



TÜM DÜNYADA UYGULANABİLİR



İngiltere'de 21 yaş altı müsabakalarında ve Malta'da denenen sistemin başarılı olduğu kanaatine varılırsa yüksek ihtimalle tüm dünyada uygulamaya alınacak.