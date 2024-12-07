PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

FIFA'dan yeni 8 saniye kuralı!

FIFA'nın futbolda adeta devrim niteliğinde bir değişikliğe gideceği iddia edildi. Hakem kaleci topu aldığında elini havaya kaldıracak ve geri sayım başlayacak. Kaleci 8 saniye içinde topu oyuna sokmazsa rakip takım köşe vuruşu kullanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 15:00 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 15:00
FIFA’dan yeni 8 saniye kuralı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

FIFA'nın futbolda adeta devrim niteliğinde bir değişikliğe gideceği iddia edildi.

The Times'ta yer alan habere göre; Kalecilerin topu elinde 8 saniyeden fazla tutması halinde, rakip takıma korner verilecek bir kural değişikliği üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Hakem kaleci topu aldığında elini havaya kaldıracak ve geri sayım başlayacak. Kaleci bu süre içinde topu oyuna sokmazsa rakip takım köşe vuruşu kullanacak.

TÜM DÜNYADA UYGULANABİLİR

İngiltere'de 21 yaş altı müsabakalarında ve Malta'da denenen sistemin başarılı olduğu kanaatine varılırsa yüksek ihtimalle tüm dünyada uygulamaya alınacak.

Fenerbahçe ve Galatasaraya iyi haber! Zalewski ocakta ayrılıyorFenerbahçe ve Galatasaraya iyi haber! Zalewski ocakta ayrılıyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'a iyi haber! Zalewski ocakta ayrılıyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye Milli Ordusu’nun hedefi Münbiç! Terör örgütü YPG/PKK’ya karşı operasyon başladı
MİT’ten PKK’ya Süleymaniye’de nokta atışı: PAJK’ın sözde sorumlularından Mürvet Gülsever etkisiz hale getirildi
CANLI | Muhalifler adım adım Şam’a ilerliyor: Dera’da ikinci bahar! Beşar Esad Suriye’den kaçtı mı?
Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11’ler belirlendi
Beylikdüzü’nde 14 katlı binada facia | Evi kapıcı mı patlattı? Komşulardan kan donduran sözler
Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor
Doha’da gündem Suriye... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lavrov ve Erakçi ile Astana Formatında toplandı
Bakanlık listeyi güncelledi! Dönerden çıkanlar mide bulandırdı
Jose Mourinho’dan dünyaca ünlü yıldıza veto! Gerek yok
Suriye’de kim nerede duruyor... ABD, Rusya, İran! Türkiye faktörü: Tek ülke!
Suriyelileri memlekete dönüş heyecanı sardı! Başkan Erdoğan’a teşekkür ettiler: Türkiye olmasaydı ölmüştük
Anahtarlar Başkan Erdoğan’dan... Gaziantep’te deprem konutları hak sahiplerine teslim edilecek
Galatasaray’a dünya yıldızı! Nelsson’un yerine gelecek
Emekli maaşına 3 yeni destek: Tarih belli oldu! Gözler açıklanacak enflasyon verilerinde I Kimi, nasıl etkileyecek?
2024 iklim ikiyüzlüleri ortaya çıktı: En çok özel jet kullanan ünlüler! Dünyayı gezip milyonlarca dolarlık yakıt harcadılar
SON DAKİKA