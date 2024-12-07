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Jose Mourinho'dan Beşiktaş ve Mehmet Türkmen'e tebrik!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Jose Mourinho, siyah beyazlıları ve hakemi tebrik ederek yarışın içerisinde halen şansları olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 21:37 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 21:37
Jose Mourinho’dan Beşiktaş ve Mehmet Türkmen’e tebrik!

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Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Mourinho'nun sözleri...

Jose Mourinho Fenerbahçe'deki 2. İstanbul derbisini de kaybetti (AA)Jose Mourinho Fenerbahçe'deki 2. İstanbul derbisini de kaybetti (AA)

"HAKEMİN PERFORMANSI HOŞUMA GİTTİ"

"Bizler için belirleyici oldu. Çok güzel bir maç oldu. Oyunun her anında harika kalite yoktu ama güzel maçtı. İyi bir hakem yönetimi var. Maçın kontrolünü arka arkaya sarı kartlar vermeden sağladı. Hakemin performansı hoşuma gitti. Takımım mükemmel değildi ama daha iyi taraftı."

Jose Mourinho Beşiktaş'ı ve hakemi tebrik etti (AA)Jose Mourinho Beşiktaş'ı ve hakemi tebrik etti (AA)

"HARİKA OYUNCULARI VARDI"

"Onların girdiği 1 iyi pozisyon vardı, yarım pozisyondan golü buldular. 1 tane Dzeko'nun pozisyonu vardı, çizgiden çıkardıkları vardı, direkten dönenler var. Golü önce bulsaydık farklı olurdu. Maç bizim elimizdeydi. En azından beraberliği hak etmiştik. Kontratakta harika oyuncuları vardı. Tehlikeler yarattılar. Oyuncularımı eleştiremem. Maçı kazanabilmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Beşiktaş'ı ve hakemi tebrik ediyorum."

Jose Mourinho ve Serdar Topraktepe (AA)Jose Mourinho ve Serdar Topraktepe (AA)

"YARIŞIN İÇİNDEYİZ"

"Sonuçta bu maç 3 puan. Her 3 puan çok önemlidir. Rakibin 3 puan gerisindeyiz, 4-5-6 olabilir, en kötü senaryoyla 6 olabilir. Şampiyonluk yarışının içindeyiz. Ofansif bir kadroyla geldik. 0-0 için kazanmak için her şeyi yapıyorduk. Skoru korumaya çalışmıyorduk. Tüm dürüstlüğümle hakemi ve Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Kazanmak için daha fazlasını yapan ve daha iyi olan taraf kaybetti."

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