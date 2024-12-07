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GözGöz evinde hata yapmadı! Göztepe Adana Demirspor 3-1 MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayan Göztepe, rakibini 3-1 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle Avrupa kupaları hedefi için de önemli bir engeli aşmış oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 17:59 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 18:00
GözGöz evinde hata yapmadı! Göztepe Adana Demirspor 3-1 MAÇ SONUCU

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Bu sezon Fenerbahçe'den puan koparan, Trabzonspor ve Beşiktaş'ı yenmeyi başaran Göztepe, Adana Demirspor'u evinde ağırladı. Süper Lig'in 15. haftasında Mevi Şimşekler'i konuk eden sarı kırmızılı ekip, rakibini 3-1 yendi.

Göztepe'nin gol sevinci (AA)Göztepe'nin gol sevinci (AA)

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede perdeyi 39'uncu dakikada Juan açtı. 3 dakika sonra Romulo farkı ikiye çıkardı ve ilk devre 2-0 sona erdi. İkinci devrede dakikalar 59'u gösterdiğinde David Tjanic takımının 3. golünü attı. Abat Aimbetov'un tek sayısı Adana Demirspor'a yetmedi.

Sarı kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 24'e yükseltti. Adana Demirspor ise son sırada kalmaya devam etti.

GözGöz gelecek hafta Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Mavi Şimşekler ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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