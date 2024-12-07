GözGöz evinde hata yapmadı! Göztepe Adana Demirspor 3-1 MAÇ SONUCU

Bu sezon Fenerbahçe'den puan koparan, Trabzonspor ve Beşiktaş'ı yenmeyi başaran Göztepe, Adana Demirspor'u evinde ağırladı. Süper Lig'in 15. haftasında Mevi Şimşekler'i konuk eden sarı kırmızılı ekip, rakibini 3-1 yendi.
Bu sezon Fenerbahçe'den puan koparan, Trabzonspor ve Beşiktaş'ı yenmeyi başaran Göztepe, Adana Demirspor'u evinde ağırladı. Süper Lig'in 15. haftasında Mevi Şimşekler'i konuk eden sarı kırmızılı ekip, rakibini 3-1 yendi.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede perdeyi 39'uncu dakikada Juan açtı. 3 dakika sonra Romulo farkı ikiye çıkardı ve ilk devre 2-0 sona erdi. İkinci devrede dakikalar 59'u gösterdiğinde David Tjanic takımının 3. golünü attı. Abat Aimbetov'un tek sayısı Adana Demirspor'a yetmedi.
Sarı kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 24'e yükseltti. Adana Demirspor ise son sırada kalmaya devam etti.
GözGöz gelecek hafta Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Mavi Şimşekler ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.