GözGöz evinde hata yapmadı! Göztepe Adana Demirspor 3-1 MAÇ SONUCU

Bu sezon Fenerbahçe'den puan koparan, Trabzonspor ve Beşiktaş'ı yenmeyi başaran Göztepe, Adana Demirspor'u evinde ağırladı. Süper Lig'in 15. haftasında Mevi Şimşekler'i konuk eden sarı kırmızılı ekip, rakibini 3-1 yendi.