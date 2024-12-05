TFF çağrı yaptı UEFA 7 gün sonra uyandı! İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky’e soruşturma açıldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş sahasında oynanması gereken maç için Macaristan'da İsrail takımı Maccabi ile karşılaşmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'le oynadığı maçta golün ardından skandal siyonist selamı veren Gavriel Kanichowsky ve kulübü için UEFA'dan inceleme başlatılmasını istedi.

İSRAİLLİ FUTBOLCUYA SORUŞTURMA AÇILDI

Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu, konuyla alakalı "UEFA, İsrailli futbolcunun Beşiktaş maçındaki gol sevinciyle alakalı müfettiş atandığını TFF'ye bildirdi" ifadelerini kullandı.

İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky'e soruşturma açıldı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

EURO 2020 ELEMELERİNDE MİLLİ TAKIMA CEZA VERİLMİŞTİ

UEFA, A Milli Takım'ın EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa maçında gol sevincinde asker selamı vermesi üzerine disiplin soruşturması açmıştı. Soruşturmanın ardından asker selamının "politik içerikli, uygun olmayan bir davranış olarak görüldüğü" belirtilmiş ve asker selamı veren milli oyunculara kınama cezası verilmişti. Bunun yanı sıra TFF'ye 50 bin euro para cezası verildiği açıklanmıştı.