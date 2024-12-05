Paşa’ya farklı Fırtına! Şenol Güneş kadrosunu belirledi: Barisic, Visca ve Serdar’a ilk 11’de görev verecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Göreve geldiğinden bu yana oynanan 11 maçta kadro istikrarı yakalamak isteyen deneyimli teknik adam, bunda bir türlü başarılı olamadı. Her hafta farklı nedenlerle kadroda değişime giden Güneş'in, Kasımpaşa karşısında da en az 3 değişiklik yapması bekleniyor.