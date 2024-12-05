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Paşa'ya farklı Fırtına! Şenol Güneş kadrosunu belirledi: Barisic, Visca ve Serdar’a ilk 11’de görev verecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın oynanacak Kasımpaşa maçında sahaya süreceği 11'i belirledi. Farklı nedenlerle kadroda değişime giden Güneş, Barisic, Visca ve Serdar’a ilk 11’de görev verecek.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024
Paşa’ya farklı Fırtına! Şenol Güneş kadrosunu belirledi: Barisic, Visca ve Serdar’a ilk 11’de görev verecek

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Trabzonspor, yarın evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürürken Teknik Direktör Şenol Güneş'in farklı bir 11 sahaya çıkarmaya hazırlandığı öğrenildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş. (Takvim.com.tr foto arşiv)Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Göreve geldiğinden bu yana oynanan 11 maçta kadro istikrarı yakalamak isteyen deneyimli teknik adam, bunda bir türlü başarılı olamadı. Her hafta farklı nedenlerle kadroda değişime giden Güneş'in, Kasımpaşa karşısında da en az 3 değişiklik yapması bekleniyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş. (Takvim.com.tr foto arşiv)Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Trabzonspor'un sol bekleri Arif Boşluk ve Eren Elmalı sakat. Güneş'in sol bekte Hırvat Barisic'i oynatması bekleniyor. Savic'in sakatlığı, Hüseyin Türkmen'in de ağrılarının olması nedeniyle stoperde Serdar- Batagov ikilisinin görev alacağı öğrenildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş. (Takvim.com.tr foto arşiv)Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Güneş'in ayrıca Alanyaspor maçının ilk yarısında dinlendirdiği Visca'yı da yeniden 11'de görevlendireceği kaydedildi.

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