Paşa’ya farklı Fırtına! Şenol Güneş kadrosunu belirledi: Barisic, Visca ve Serdar’a ilk 11’de görev verecek

Trabzonspor, yarın evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürürken Teknik Direktör Şenol Güneş'in farklı bir 11 sahaya çıkarmaya hazırlandığı öğrenildi.
Trabzonspor, yarın evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürürken Teknik Direktör Şenol Güneş'in farklı bir 11 sahaya çıkarmaya hazırlandığı öğrenildi.
Göreve geldiğinden bu yana oynanan 11 maçta kadro istikrarı yakalamak isteyen deneyimli teknik adam, bunda bir türlü başarılı olamadı. Her hafta farklı nedenlerle kadroda değişime giden Güneş'in, Kasımpaşa karşısında da en az 3 değişiklik yapması bekleniyor.
Trabzonspor'un sol bekleri Arif Boşluk ve Eren Elmalı sakat. Güneş'in sol bekte Hırvat Barisic'i oynatması bekleniyor. Savic'in sakatlığı, Hüseyin Türkmen'in de ağrılarının olması nedeniyle stoperde Serdar- Batagov ikilisinin görev alacağı öğrenildi.
Güneş'in ayrıca Alanyaspor maçının ilk yarısında dinlendirdiği Visca'yı da yeniden 11'de görevlendireceği kaydedildi.