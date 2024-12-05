SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Juventus'tan Kenan Yıldız açıklaması! "Önemli bir değer"

Juventus Kulübü Pazarlama Direktörü Mike Armstrong, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın önemli bir değer olduğunu belirtti. Armstrong ayrıca Türk taraftarlardan aldıkları etkilişime dair de konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 15:10 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 15:10
Juventus’tan Kenan Yıldız açıklaması! Önemli bir değer

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Juventus Kulübü Pazarlama Direktörü Mike Armstrong, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın önemli bir değer olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Futbol Zirvesi'nde konuşan Mike Armstrong, "Kenan, Juventus için çok önemli bir oyuncu. Kulübümüz onu 10 numaralı formayla onurlandırdı. Bu bizim ona ve potansiyeline verdiğimiz değeri gösteriyor." dedi.

Kenan için uzun vadeli planları olduğunu vurgulayan Armstrong, "Onun gelişimine mümkün olduğunca destek vermeye devam ediyoruz. Çok genç olduğu için üstünde fazla baskı da yaratmak istemiyoruz. Çok yetenekli bir oyuncu. Gelecekte kulübe daha da uyum sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kenan Yıldız. (AA)Kenan Yıldız. (AA)

"ETKİLEŞİMLER HOŞUMUZA GİDİYOR"

Mike Armstrong, Türk futbolseverlerin Juventus'u yakından takip ettiklerini aktardı.

Kulüp olarak sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımları Türk taraftarlardan büyük ilgi gördüğünü kaydeden Armstrong, "Türk taraflardan gelen sosyal medya etkileşimleri çok hoşumuza gidiyor." diye konuştu.

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, bu sezon Serie A'da forma giydiği 14 maçta 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta ise 1 kez gol sevinci yaşadı. 19 yaşındaki futbolcu, İtalyan spor gazetelerinden Tuttosport tarafından verilen "Golden Boy Web" ödülünü almıştı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CIA ajanı Rubin’den İsrail’e YPG’li yol haritası! ABD’ye Suriye’den asker çekme baskısı: Türklere karşı PKK’ya İHA verip silahlandırın
Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...
CANLI | Suriye’de harita değiştiren 7 gün! Muhalifler Hama’ya girdi, rejim Humus’a çekiliyor, SMO Münbiç’e ilerliyor | Azez’de TSK konvoyu
Milli Savunma Bakanlığı’ndan Suriye mesajı: Tedbirler alındı... PKK/YPG’nin istikrarsızlıktan faydalanmasına izin verilmeyecek
Yılın son MGK’sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Gündem Suriye | Kırmızı Kitap masada
SURİYE’DE NELER OLUYOR? Muhalifler Esad’ı kilitledi! M4-M5 karayollarının kalbi Halep | Suriye’nin enerji transit hattı
Anlaşmalar tamam! Fenerbahçe’den 3 imza birden
Kral III. Charles’tan Katar Emiri El Sani’ye Arapça selam! Kur’an’dan ayet okudu gündeme damga vurdu
Enes Güran için yolun sonuna gelindi! Ses kayıtları ortaya çıktı: Aklımdan çıkmıyor
TFF’den UEFA’ya provokasyon başvurusu!
Avrupa’da siyasi kriz! Almanya’da sonra Fransa’da da hükümet düştü: Barnier’den Macron’a istifa ziyareti
Galatasaray’a transferde FIFA engeli!
En ucuz sıfır araç fiyatları belli oldu! 2024 Aralık ayı 1 milyon TL altı 0 otomobiller: Ford, Renault, Toyota, Opel...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA REFAH PAYI HESABI | Ocak zammına 6 formül! SSK ve Bağ-Kur’lunun aylıkları ne kadar olacak?
Bileti kesildi! Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık
SON DAKİKA