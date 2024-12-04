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Victor Osimhen Galatasaray kararını verdi! Transferin seyri değişecek

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transferde de iddialı bir giriş yaparak kadosunu güçlendirmek ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Sarı kırmızılılarda gündemin bir diğer tarafı da takımdaki mevcut oyuncular. İlk sırada ise Victor Osimhen var. Napoli'den kiralanan Nijeryalı için birçok dünya devi devredeydi. 25 yaşındaki golcü geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 17:07 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 17:46
Victor Osimhen Galatasaray kararını verdi! Transferin seyri değişecek

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Galatasaray'ın sezon başında İtalya'dan kiraladığı Victor Osimhen, transfer gündeminden düşmüyor. Sarı kırmızılıların dev forveti hakkında birçok kulüp istekli. Yıldız futbolcu kararını verdi. Bu kararla birlikte sürecin seyri de değişebilir. İşte detaylar...

Victor Osimhen Galatasaray kararını verdi! Transferin seyri değişecek

DÜNYA MARKASI OLARAK GELDİ

Sezon başında 2020'den bu yana formasını giydiği Napoli ile ters düşerek takımdan ayrılma kararı alan Victor Osimhen, gelen tekliflerin kabul edilmemesi nedeniyle takımda kalmıştı. Yıldız futbolcu Türkiye'de sona eren transfer dönemine kısa bir süre kala İstanbul'a ayak bastı. 100 milyon Euro bandındaki güncel piyasa değeri ile de bu alanda zirvede yer aldı.

Victor Osimhen Galatasaray kararını verdi! Transferin seyri değişecek

PSG'Yİ REDDETTİLER

Napoli'de yaşanan olayların ardından satışına sıcak bakılan Victor Osimhen için özellikle PSG oldukça istekliydi. Fransız devinin İtalyan basınına göre yaptığı 130 milyon Euro seviyesindeki teklif reddedili. Başkan Aurelio de Laurentiis'in ısrarla takımda tutma çabasına rağmen bu yaşananlara rağmen Paris temsilcisini geri çevirmesi zaman zaman eleştirildi.

Victor Osimhen Galatasaray kararını verdi! Transferin seyri değişecek

TÜRKİYE'DE FIRTINA ESTİRİYOR

Kadroda yer almadığı maçların ardından Galatasaray'a imza atan Victor Osimhen, yeni sayfa açtığı İstanbul'da istatistikleri ile herkesi pişman etti. 12 maça çıkan Nijeryalı forvet, 19 gol atıp 5 de asit yaparak kalitesini yeniden ispatladı. Avrupa Ligi'ndeki performansı yeniden vitrine çıkmasını sağladı.

Victor Osimhen Galatasaray kararını verdi! Transferin seyri değişecek

SIRAYA GİRDİLER

Osimhen'in Galatasaray'da forma giydiği her an İtalyan medyası da birçok haberle manşetinde kendisine yer verdi. Özellikle Premier Lig ekipleri ve İtalya'nın 2 kulübü öne çıktı. PSG'nin de yine istekli olduğu ve Arap takımlarının da süece dahil olabileceği iddia edildi.

Victor Osimhen Galatasaray kararını verdi! Transferin seyri değişecek

Ceza sahası içerisinde fizik üstünlüğü kurabilecek bir santrfor arayan Chelsea ile Arsenal'in nokta atışı yaparak Osimhen için teklifte bulunacağı iddia edildi. Manchester United'ın ise Joshua Zirkzee ve takas ile kapıyı çaşlacağı belirtildi.

Victor Osimhen Galatasaray kararını verdi! Transferin seyri değişecek

İtalya'dan Juventus ve Milan'ın yapacağı satışlara göre aksiyon alabileceğinden bahsedildi. Paris Saint-Germain de yine Osimhen'in peşinde. Fransız temsilcisinin teklifini yenileceği öne sürüldü. Diğer yandan Arap kulüpleri de yıldız golcü için devreye girecek.

Victor Osimhen Galatasaray kararını verdi! Transferin seyri değişecek

OSIMHEN KARARINI VERDİ

Tüm bu gelişmelerin yaşandığı günlerde Victor Osimhen de geleceği hakkında kararını verdi. Ocak ayında ayrılma ihtimali bulunan ve Napoli'nin satmaya hakkı olan dev santrfor, kariyerini şekillendirdi. Her fırsatta Galatasaray taraftarının kendisine olan sevgisini anlatan ve İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Osimhen, kariyerini şekillendirdi.

Victor Osimhen Galatasaray kararını verdi! Transferin seyri değişecek

Buna göre Victor Osimhen 2025 yılında da sarı kırmızılı formayı giyecek. Saha içindeki performansının yanı sıra dışındaki mutevazılığı ile de dikkat çeken deneyimli forvetin bu kararı, taraftarlar tarafından sevinçle karşılandı.

Victor Osimhen Galatasaray kararını verdi! Transferin seyri değişecek

OSIMHEN'İN KARİYERİ

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kariyerinde Ultimate Strikers FC Deba, Wolfsburg, Charleroi, Lille ve Napoli formaları da giydi. 1 İtalya Serie A zaferi yaşadı. Afrika'da da 1 kez yılın futbolcusu seçildi. 2022-2023 sezonunda da İtalya'da gol kralı oldu.

Victor Osimhen Galatasaray kararını verdi! Transferin seyri değişecek

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