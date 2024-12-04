Victor Osimhen Galatasaray kararını verdi! Transferin seyri değişecek

TÜRKİYE'DE FIRTINA ESTİRİYOR Kadroda yer almadığı maçların ardından Galatasaray'a imza atan Victor Osimhen, yeni sayfa açtığı İstanbul'da istatistikleri ile herkesi pişman etti. 12 maça çıkan Nijeryalı forvet, 19 gol atıp 5 de asit yaparak kalitesini yeniden ispatladı. Avrupa Ligi'ndeki performansı yeniden vitrine çıkmasını sağladı.

SIRAYA GİRDİLER Osimhen'in Galatasaray'da forma giydiği her an İtalyan medyası da birçok haberle manşetinde kendisine yer verdi. Özellikle Premier Lig ekipleri ve İtalya'nın 2 kulübü öne çıktı. PSG'nin de yine istekli olduğu ve Arap takımlarının da süece dahil olabileceği iddia edildi.

Ceza sahası içerisinde fizik üstünlüğü kurabilecek bir santrfor arayan Chelsea ile Arsenal'in nokta atışı yaparak Osimhen için teklifte bulunacağı iddia edildi. Manchester United'ın ise Joshua Zirkzee ve takas ile kapıyı çaşlacağı belirtildi.

İtalya'dan Juventus ve Milan'ın yapacağı satışlara göre aksiyon alabileceğinden bahsedildi. Paris Saint-Germain de yine Osimhen'in peşinde. Fransız temsilcisinin teklifini yenileceği öne sürüldü. Diğer yandan Arap kulüpleri de yıldız golcü için devreye girecek.