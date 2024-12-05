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FIFA'dan flaş transfer dönemi kararı!

Tüm dünyada yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayacakken, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında oynanacak Kulüpler Dünya Kupası'na katılan takımların sıkıntı yaşamasını istemeyen FIFA harekete geçti. Buna göre turnuvada mücadele eden takımların kadrolarını güçlendirebilmesi için 3. bir transfer dönemi açma kararı alındı.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 16:58 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 16:58
FIFA’dan flaş transfer dönemi kararı!

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FIFA, Kulüpler Dünya Kupası öncesi flaş bir karar aldı. Marca'da yer alan habere göre; FIFA, Kulüpler Dünya Kupası sebebiyle gelecek sezon 3. bir transfer dönemi açacak.

Tüm dünyada yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayacak. 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında oynanacak Kulüpler Dünya Kupası'na katılan takımların sıkıntı yaşamasını istemeyen FIFA harekete geçti.

HAZİRAN'DA TRANSFER YAPILACAK

FIFA, turnuvada mücadele eden takımların kadrolarını güçlendirebilmesi için 3. bir transfer dönemi açma kararı aldı.

Takımlar, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak turnuva öncesi 1-10 Haziran arasında transfer yapabilecek.

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