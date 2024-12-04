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Anderson Talisca Fenerbahçe açıklaması! Transfer için şok paylaşım

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, transfer dönemine de hazırlanmaya başlamış ve birçok isimle görüşmeler gerçekleştirmişti. Listenin ilk sıralarında ise Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca bulunuyordu. Deneyimli 10 numara, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak sarı lacivertli ekip hakkındaki süreç için flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 16:19 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 16:20
Anderson Talisca Fenerbahçe açıklaması! Transfer için şok paylaşım

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Trendyol Süper Lig'de Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesini sürdürürken ara transfer dönemi için de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, kulübün Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın doğruladığı gibi Al Nassr'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile yakından ilgileniyor.

Anderson Talisca Fenerbahçe açıklaması! Transfer için şok paylaşım

TALISCA İLE SÖZLÜ ANLAŞMA İDDİASI

Suudi Arabistan kaynaklı Nfc1world sitesinin haberine göre, Anderson Talisca ile Fenerbahçe arasında ocak ayı transferi için sözlü anlaşmaya varıldı. Haberde şu ifadeler yer aldı:
"Fenerbahçe, Al Nassr ile transfer detaylarını görüşmeye devam ediyor. Türk ekibi, anlaşmayı tamamlayacağı konusunda oldukça iyimser."

Anderson Talisca Fenerbahçe açıklaması! Transfer için şok paylaşım

8 GOL ATTI

Anderson Talisca buu sezon Al-Nassr formasıyla çıktığı 19 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırdı. 1393 dakika forma giydi. Ayıca 174 dakikada bir fileleri sarsmayı başardı.

Yıldız futbolcu Suudi Arabitan kariyerinde henüz kupa kazanamadı.

Anderson Talisca Fenerbahçe açıklaması! Transfer için şok paylaşım

ILICALI RESMEN AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Talisca transferi için, "Futbolda transfer kolay bir şey değil. Fakat şu anda Türkiye'deki çıtalar yukarı çıktı. Bir sözle geldik. Taraftarımızı mutlu etmek için güzel bir kadro kurduk. Fakat futbolda da bir hamle yapmadan çok rahat eden biri değilim. Transfer etme durumumuz var. Heyecanlıyız ama kolay bir şey değil. Çocuğun 11 milyon Euro maaşı var. Çok zor ama olursa transfer etmek istiyoruz" diye konuşmuştu.

Anderson Talisca Fenerbahçe açıklaması! Transfer için şok paylaşım

YALANLAMA GELDİ

Beşiktaş'ın eski yıldızı olan Anderson Talisca, sosyal medyada çıkan bu transfer haberine sert bir yanıt verdi. Instagram üzerinden yapılan bir paylaşımın altına yorum yapan yıldız futbolcu, "Fake news (Yalan haber)" ifadelerini kullanarak iddiaları kesin bir dille reddetti.

Anderson Talisca Fenerbahçe açıklaması! Transfer için şok paylaşım

TALISCA İÇİN BEKLEMEDELER

Jose Mourinho liderliğindeki Fenerbahçe'nin, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcadığı biliniyor. Anderson Talisca transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Futbolseverler, Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesiyle şampiyonluk yarışında nasıl bir adım atacağını merakla bekliyor.

Anderson Talisca Fenerbahçe açıklaması! Transfer için şok paylaşım

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