Anderson Talisca Fenerbahçe açıklaması! Transfer için şok paylaşım

ILICALI RESMEN AÇIKLAMIŞTI
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Talisca transferi için, "Futbolda transfer kolay bir şey değil. Fakat şu anda Türkiye'deki çıtalar yukarı çıktı. Bir sözle geldik. Taraftarımızı mutlu etmek için güzel bir kadro kurduk. Fakat futbolda da bir hamle yapmadan çok rahat eden biri değilim. Transfer etme durumumuz var. Heyecanlıyız ama kolay bir şey değil. Çocuğun 11 milyon Euro maaşı var. Çok zor ama olursa transfer etmek istiyoruz" diye konuşmuştu.
YALANLAMA GELDİ
Beşiktaş'ın eski yıldızı olan Anderson Talisca, sosyal medyada çıkan bu transfer haberine sert bir yanıt verdi. Instagram üzerinden yapılan bir paylaşımın altına yorum yapan yıldız futbolcu, "Fake news (Yalan haber)" ifadelerini kullanarak iddiaları kesin bir dille reddetti.
TALISCA İÇİN BEKLEMEDELER
Jose Mourinho liderliğindeki Fenerbahçe'nin, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcadığı biliniyor. Anderson Talisca transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Futbolseverler, Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesiyle şampiyonluk yarışında nasıl bir adım atacağını merakla bekliyor.