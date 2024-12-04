Trabzonspor’un ilk transferi belli oldu! Savunma sağlama alınacak

SAVIC BELİNİ DOĞRULTAMADI Sezon başında 3 milyon Euro üzerinden 3 yıllık anlaşma yapılan Stefan Savic'in bir türlü sakatlıklardan kurtulamaması hesapları alt üst etmiş durumda. Karadağlı futbolcu son olarak tedavisi için İspanya'ya gitti. Karadağlı stoper sadece 6 karşılaşmada 449 dakika forma giyebildi.

DENSWIL FESİHE YANAŞMIYOR Diğer yandan kontratının son sezonundaki Stefano Denswil de kadro dışı kaldı. Ocak ayında fesih görüşmelerinin yapılması bekleniyor. Ancak Surinamlı futbolcu bu duruma pek sıcak bakmıyor. Alacağı yarım dönemlik ücret de 1 milyon 150 bin Euro civarında. Feragat etme durumu olmazsa bu paranın ödenmesi gerekiyor.

SAVUNMAYA DRESKOVIC Tüm bu gelişmelerin yaşandığı Trabzonspor'da stoper için sürpriz bir isim gündeme geldi. Fanatik'in haberine göre bordo mavililer, Macaristan'ın Debrecen takımında forma giyen Karadağlı stoper Meldin Dreskovic'i listesine ekledi.

1 GOLÜ VAR Bu sezon 1'i kupa olmak üzere toplamda 14 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1038 dakika sahada kaldı. 1 gol attı.