Trabzonspor’un ilk transferi belli oldu! Savunma sağlama alınacak

Abdullah Avcı ile başladığı sezona Şenol Güneş yönetiminde devam eden Trabzonspor, yeni sene ile birlikte kimlik değiştirmek ve üst sıralarda yer alarak Avrupa kupaları bileti almak amacında. Bunun için de transfer büyük önem taşıyor.
Abdullah Avcı ile başladığı sezona Şenol Güneş yönetiminde devam eden Trabzonspor, yeni sene ile birlikte kimlik değiştirmek ve üst sıralarda yer alarak Avrupa kupaları bileti almak amacında. Bunun için de transfer büyük önem taşıyor.
ÖNCELİKLER BELİRLENDİ
Teknik Direktör Şenol Güneş, yönetimle yaptığı toplantıda devre arası transfer dönemi için transfer istediği mevkileri bildirdi. Buna göre stoper, kanat ve 8 numara talep eden Güneş için harekete geçildi.
YENİ EKİP DÜMENDE
İzleme ekibinin belirlediği oyuncular izlenirken raporları da hazırlanıyor. Mert Eren'in istifası sonrasında farklı bir ekip karar vererek transfer konusunda belirleyici rol oynayacak.
SAVIC BELİNİ DOĞRULTAMADI
Sezon başında 3 milyon Euro üzerinden 3 yıllık anlaşma yapılan Stefan Savic'in bir türlü sakatlıklardan kurtulamaması hesapları alt üst etmiş durumda. Karadağlı futbolcu son olarak tedavisi için İspanya'ya gitti. Karadağlı stoper sadece 6 karşılaşmada 449 dakika forma giyebildi.
DENSWIL FESİHE YANAŞMIYOR
Diğer yandan kontratının son sezonundaki Stefano Denswil de kadro dışı kaldı. Ocak ayında fesih görüşmelerinin yapılması bekleniyor. Ancak Surinamlı futbolcu bu duruma pek sıcak bakmıyor. Alacağı yarım dönemlik ücret de 1 milyon 150 bin Euro civarında. Feragat etme durumu olmazsa bu paranın ödenmesi gerekiyor.
SAVUNMAYA DRESKOVIC
Tüm bu gelişmelerin yaşandığı Trabzonspor'da stoper için sürpriz bir isim gündeme geldi. Fanatik'in haberine göre bordo mavililer, Macaristan'ın Debrecen takımında forma giyen Karadağlı stoper Meldin Dreskovic'i listesine ekledi.
1 GOLÜ VAR
Bu sezon 1'i kupa olmak üzere toplamda 14 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1038 dakika sahada kaldı. 1 gol attı.
RESMİ MAÇLARDA OYNAMADI
Milli takımı formasını 3 kez giyen deneyimli savunmacı, son olarak 9 Haziran'da oynanan Gürcistan karşısında sahada yer aldı. Resmi maçlarda oynamayan Dreskovic sadece hazırlık karşılaşmalarında ülkesini temsil etti.
Güncel piyasa değeri 450 bin Euro olan defans oyuncusu için girişim yapılacak. Kariyerinde FK Jezero, Mladost Ljez ve FK Sutjeska Niksic kulüplerinde oynayan Dreskovic, 3 senedir Debrecen'de forma giyiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek.
Yıldız futbolcu için daha önce Fenerbahçe de devreye girmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.