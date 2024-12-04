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Trabzonspor'un ilk transferi belli oldu! Savunma sağlama alınacak

Trendyol Süper Lig'de kurduğu iddialı kadroya rağmen istediği sonuçları alamayan ve şampiyonluk yarışına uzun süre önce havlu atan Trabzonspor, Ocak ayı transfer dönemine hazırlanıyor. Bordo mavililer stoper hattına yapacağı takviyeyi ilk sıraya aldı. Eğer bir ayrılık yaşanırsa girişimler başlayacak. Listeye son eklenen isim belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 15:44 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 15:47
Trabzonspor’un ilk transferi belli oldu! Savunma sağlama alınacak

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Abdullah Avcı ile başladığı sezona Şenol Güneş yönetiminde devam eden Trabzonspor, yeni sene ile birlikte kimlik değiştirmek ve üst sıralarda yer alarak Avrupa kupaları bileti almak amacında. Bunun için de transfer büyük önem taşıyor.

Trabzonspor’un ilk transferi belli oldu! Savunma sağlama alınacak

ÖNCELİKLER BELİRLENDİ

Teknik Direktör Şenol Güneş, yönetimle yaptığı toplantıda devre arası transfer dönemi için transfer istediği mevkileri bildirdi. Buna göre stoper, kanat ve 8 numara talep eden Güneş için harekete geçildi.

Trabzonspor’un ilk transferi belli oldu! Savunma sağlama alınacak

YENİ EKİP DÜMENDE

İzleme ekibinin belirlediği oyuncular izlenirken raporları da hazırlanıyor. Mert Eren'in istifası sonrasında farklı bir ekip karar vererek transfer konusunda belirleyici rol oynayacak.

Trabzonspor’un ilk transferi belli oldu! Savunma sağlama alınacak

SAVIC BELİNİ DOĞRULTAMADI

Sezon başında 3 milyon Euro üzerinden 3 yıllık anlaşma yapılan Stefan Savic'in bir türlü sakatlıklardan kurtulamaması hesapları alt üst etmiş durumda. Karadağlı futbolcu son olarak tedavisi için İspanya'ya gitti. Karadağlı stoper sadece 6 karşılaşmada 449 dakika forma giyebildi.

Trabzonspor’un ilk transferi belli oldu! Savunma sağlama alınacak

DENSWIL FESİHE YANAŞMIYOR

Diğer yandan kontratının son sezonundaki Stefano Denswil de kadro dışı kaldı. Ocak ayında fesih görüşmelerinin yapılması bekleniyor. Ancak Surinamlı futbolcu bu duruma pek sıcak bakmıyor. Alacağı yarım dönemlik ücret de 1 milyon 150 bin Euro civarında. Feragat etme durumu olmazsa bu paranın ödenmesi gerekiyor.

Trabzonspor’un ilk transferi belli oldu! Savunma sağlama alınacak

SAVUNMAYA DRESKOVIC

Tüm bu gelişmelerin yaşandığı Trabzonspor'da stoper için sürpriz bir isim gündeme geldi. Fanatik'in haberine göre bordo mavililer, Macaristan'ın Debrecen takımında forma giyen Karadağlı stoper Meldin Dreskovic'i listesine ekledi.

Trabzonspor’un ilk transferi belli oldu! Savunma sağlama alınacak

1 GOLÜ VAR

Bu sezon 1'i kupa olmak üzere toplamda 14 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1038 dakika sahada kaldı. 1 gol attı.

Trabzonspor’un ilk transferi belli oldu! Savunma sağlama alınacak

RESMİ MAÇLARDA OYNAMADI

Milli takımı formasını 3 kez giyen deneyimli savunmacı, son olarak 9 Haziran'da oynanan Gürcistan karşısında sahada yer aldı. Resmi maçlarda oynamayan Dreskovic sadece hazırlık karşılaşmalarında ülkesini temsil etti.

Trabzonspor’un ilk transferi belli oldu! Savunma sağlama alınacak

Güncel piyasa değeri 450 bin Euro olan defans oyuncusu için girişim yapılacak. Kariyerinde FK Jezero, Mladost Ljez ve FK Sutjeska Niksic kulüplerinde oynayan Dreskovic, 3 senedir Debrecen'de forma giyiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek.


Yıldız futbolcu için daha önce Fenerbahçe de devreye girmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

Trabzonspor’un ilk transferi belli oldu! Savunma sağlama alınacak

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