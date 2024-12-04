Kupa'da Konya fırtınası! Konyaspor 9-0 Kepezspor (MAÇ SONUCU)

Karşılaşmanın 7. dakikasında Blaz Kramer ile 1-0 öne geçen Konyaspor, 11'de Melih Bostan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. 36'da ilk iki golün asistini yapan Louka Prip bu kez ağları sarsan isim oldu. 42'de Tunahan Taşçı, 45'te ise ikinci kez Blaz Kramer ağları sarstı. İlk yarı 5-0 sona erdi.
İkinci devrede Melih kendisinin 2. takımının 6. golünü attı. Danijel Aleksic 77'de farkı 7'ye çıkaran vuruşu yaptı. Maçın adamı olan Melih Bostan yine sahne çıktı ve skoru 8-0'a taşıdı. Son sözü Melih İbrahioğlu söyleyerek sonucu 9-0 tayin etti.
Yeşil beyazlılar bu sonuçla 5. tura yükseldi.
Louka Prip (AA)
MAÇIN GOLLERİ
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR SONUÇLARI
Iğdır FK: 2-3 :Muş Spor Kulübü
Bandırmaspor: 2-3 :Karacabey Belediyespor
Adana Demirspor: 4-3: Sebat Gençlik SK
Samsunspor: 2-4 :52 Orduspor FK
Alanyaspor: 4-1: Fethiyespor
Fatih Karagümrük: 3-0 :Sarıyer
Çorluspor: 4-2 :Manisa FK
İstanbulspor: 4-1 :Alanya 1221 FSK
24Erzincanspor: 3-0 :Karaköprü Belediyespor
1461 Trabzon FK: 3-1 :Kırklarelispor
Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-2 :Etimesgut Belediyespor
İskenderunspor A.Ş.: 4-1 :Tire 2021 FK
Anadolu Üniversitesi: 1-2 :Bucaspor 1928
Keçiörengücü: 4-1 :Beyoğlu Yeniçarşıspor
Erzurumspor: 3-2 Ayvalıkgücü Belediyespor
Amed SK: 1-0 :Adana 01 FK
Menemen FK: 3-0 :Elazığspor
Gençlerbirliği: 1-0 :Belediye Kütahyaspor
Karşıyaka: 1-2 :MKE Ankaragücü
Konyaspor: 9-0 :Kepezspor FAŞ
Bursaspor: - :Van Spor FK