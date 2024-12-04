Kupa'da Konya fırtınası! Konyaspor 9-0 Kepezspor (MAÇ SONUCU)

Karşılaşmanın 7. dakikasında Blaz Kramer ile 1-0 öne geçen Konyaspor, 11'de Melih Bostan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. 36'da ilk iki golün asistini yapan Louka Prip bu kez ağları sarsan isim oldu. 42'de Tunahan Taşçı, 45'te ise ikinci kez Blaz Kramer ağları sarstı. İlk yarı 5-0 sona erdi.

İkinci devrede Melih kendisinin 2. takımının 6. golünü attı. Danijel Aleksic 77'de farkı 7'ye çıkaran vuruşu yaptı. Maçın adamı olan Melih Bostan yine sahne çıktı ve skoru 8-0'a taşıdı. Son sözü Melih İbrahioğlu söyleyerek sonucu 9-0 tayin etti.

Yeşil beyazlılar bu sonuçla 5. tura yükseldi.