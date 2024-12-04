Gol düellosunda kazanan yok! Newcastle United Liverpool 3-3 MAÇ SONUCU

Bu sezon ki çıkışıyla adından söz ettiren Liverpool , Premier Lig'in 14. haftasında Newcastle United ile 3-3 berabere kaldı.

Liverpoollu oyuncular yedikleri gol sonrasında üzüntü yaşadı (REUTERS)

Karşılaşamanın 35'inci dakikasında Alexander Isak, skoru 1-0'a getirdi. İlk yarı bu sonuçla son erdi. İkinci devrede dakikalar 50'yi gösterdiğinde Curtis Jones skoru dengeledi. 62'de ise ev sahibi adın Anthony Gordon sahneye çıktı ve takımının yeniden öne geçmesini sağladı. Ancak Arne Slot'un öğrencileri pes etmedi. 68'de Mohamed Salah eşitliği getirdi. 83'te ise kendisinin ikinci, Liverpool'un üçüncü golünü attı ve 3 puanı getiren isim olacaktı ancak Fabian Schar buna izin vermeyerek maçın 3-3 bittiğini tayin etti.