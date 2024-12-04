Galatasaray üretiyor Fenerbahçe bitiriyor | Süper Lig’de puan farkı 3’e indi TAKVİM iki takımı mercek altına aldı

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki çok önemli farkı TAKVİM ortaya çıkardı. (Takvim.com.tr foto arşiv) Rakip ceza sahasında 149 kez rakip ceza sahasında topla buluşan ve yüzde 57.7 topla oynayan Aslan buna karşın 8 golde kaldı. Fenerbahçe ise son 4 maçta 78 şut çekerken 10.83 gol beklentisi yakaladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki çok önemli farkı TAKVİM ortaya çıkardı. (Takvim.com.tr foto arşiv) 139 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Mourinho'nun ekibi yüzde 53 topla oynadı ve rakip ağları tam 16 kez havalandırdı.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki çok önemli farkı TAKVİM ortaya çıkardı. (Takvim.com.tr foto arşiv) Galatasaray'ın hücumda çok daha aktif ve üretken olmasına rağmen ezeli rakibinin yarısı kadar gol atması bitiricilik noktasında yaşanan sıkıntıları gözler önüne seriyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN