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Galatasaray üretiyor Fenerbahçe bitiriyor | Süper Lig'de puan farkı 3'e indi TAKVİM iki takımı mercek altına aldı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefesleri keserken, Fenerbahçe son hafta puan farkını 3'e indirdi. Galatasaray, son 4 maçta hücumda rakibine üstünlük sağlamasına rağmen bitiricilikte sınıfta kaldı. İki takım arasındaki çok önemli farkı TAKVİM ortaya çıkardı. İşte son 4 haftadaki karşılaşmaladaki istatistikler...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Aralık 2024
Galatasaray üretiyor Fenerbahçe bitiriyor | Süper Lig’de puan farkı 3’e indi TAKVİM iki takımı mercek altına aldı

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes nefese sürerken, son hafta oynanan maçların ardından Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki çok önemli farkı TAKVİM ortaya çıkardı. (Takvim.com.tr foto arşiv)Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki çok önemli farkı TAKVİM ortaya çıkardı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

İki takımın son 4 hafta performansını mercek altına alan TAKVİM çok çarpıcı detaylara ulaştı. 2-2'lik Eyüpspor beraberliği ile büyük şok yaşayan Cimbom müthiş bir üretkenlik sağlamasına rağmen bitirici noktalarda sıkıntı yaşamıştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki çok önemli farkı TAKVİM ortaya çıkardı. (Takvim.com.tr foto arşiv)Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki çok önemli farkı TAKVİM ortaya çıkardı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Okan Buruk'un ekibi son 4 haftada en önemli hücum parametrelerinin tamamında Fenerbahçe'ye üstünlük sağladı. Sarı-Kırmızılılar bu süreçte oynadığı Beşiktaş, Samsunspor, Eyüpspor ve Bodrum FK maçlarında toplam 90 şut çekerken, 11.68 gol beklentisi yakaladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki çok önemli farkı TAKVİM ortaya çıkardı. (Takvim.com.tr foto arşiv)Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki çok önemli farkı TAKVİM ortaya çıkardı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Rakip ceza sahasında 149 kez rakip ceza sahasında topla buluşan ve yüzde 57.7 topla oynayan Aslan buna karşın 8 golde kaldı. Fenerbahçe ise son 4 maçta 78 şut çekerken 10.83 gol beklentisi yakaladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki çok önemli farkı TAKVİM ortaya çıkardı. (Takvim.com.tr foto arşiv)Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki çok önemli farkı TAKVİM ortaya çıkardı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

139 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Mourinho'nun ekibi yüzde 53 topla oynadı ve rakip ağları tam 16 kez havalandırdı.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki çok önemli farkı TAKVİM ortaya çıkardı. (Takvim.com.tr foto arşiv)Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki çok önemli farkı TAKVİM ortaya çıkardı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Galatasaray'ın hücumda çok daha aktif ve üretken olmasına rağmen ezeli rakibinin yarısı kadar gol atması bitiricilik noktasında yaşanan sıkıntıları gözler önüne seriyor.

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