Trabzonspor’dan arsa talebi! Asbaşkan Zeyyat Kafkas bizzat açıkladı: Bakan Murat Kurum’dan sözü aldık

Trabzonspor'da yeniden göreve gelen kulüp başkanı Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu, mazbatasını aldı. Asbaşkan Zeyyat Kafkas törenden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'da yeniden göreve gelen kulüp başkanı Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu, mazbatasını aldı. Asbaşkan Zeyyat Kafkas törenden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
KURUM BİZE SÖZ VERDİ
Kafkas, "Bugün İstanbul'daki ilçe takımlarının açıklamalarının başkanlarının açıklamalarına baktığımız zaman birisi sadece son 2 yılda 7 tane arsa tahsisi, öbürü 13 tane arsa tahsisi, öbürü yaptıkları tahsisten 3 milyon Euro'lara varan villa satışlarını gururla anlatmalarını görüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum Bey'i ziyaret ettik.
Kendilerinden Trabzon'da daha önce Büyükşehir Belediye Başkanımızın da görüşünü aldığımız iki arsa noktasında talepte bulunduk. Resmi başvurularımızı yaptık. Kendisi derhal bununla ilgili girişimleri yapacağını ve Trabzonspor'a tahsis edeceğinin sözünü bize verdi" dedi.
Kafkas, Ertuğrul Doğan'ın 4-5 aydır İstanbul'da bir arsa ile uğraştığını ve bu arsayı da bakana sunduklarını ve çalışmalarından dolayı Doğan'a teşekkür edildiğini söyledi.
TALEPTE BULUNACAĞIZ
Kafkas, "O arsanın da Trabzonspor'a tahsisi için yeni yönetim kurulumuz ile birlikte sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu alıp gidip kendisinden talep edeceğiz. Duruma Türkiye'de futbolda başarılı olmuş 4 takım üzerinden bakarsak bunları almaları hakkıdır" ifadelerini kullandı.