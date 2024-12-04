Trabzonspor’dan arsa talebi! Asbaşkan Zeyyat Kafkas bizzat açıkladı: Bakan Murat Kurum’dan sözü aldık

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas. (Takvim.com.tr foto arşiv)

KURUM BİZE SÖZ VERDİ

Kafkas, "Bugün İstanbul'daki ilçe takımlarının açıklamalarının başkanlarının açıklamalarına baktığımız zaman birisi sadece son 2 yılda 7 tane arsa tahsisi, öbürü 13 tane arsa tahsisi, öbürü yaptıkları tahsisten 3 milyon Euro'lara varan villa satışlarını gururla anlatmalarını görüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum Bey'i ziyaret ettik.

Kendilerinden Trabzon'da daha önce Büyükşehir Belediye Başkanımızın da görüşünü aldığımız iki arsa noktasında talepte bulunduk. Resmi başvurularımızı yaptık. Kendisi derhal bununla ilgili girişimleri yapacağını ve Trabzonspor'a tahsis edeceğinin sözünü bize verdi" dedi.