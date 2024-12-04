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Trabzonspor'dan arsa talebi! Asbaşkan Zeyyat Kafkas bizzat açıkladı: Bakan Murat Kurum'dan sözü aldık

Trabzonspor’da yeniden göreve gelen ve mazbatasını alan Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim, kulüp adına önemli girişimlerde bulunuyor. Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştüklerini ve Trabzon'daki iki arsanın kulübe tahsisi için söz aldıklarını açıkladı.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Aralık 2024
Trabzonspor’dan arsa talebi! Asbaşkan Zeyyat Kafkas bizzat açıkladı: Bakan Murat Kurum’dan sözü aldık

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Trabzonspor'da yeniden göreve gelen kulüp başkanı Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu, mazbatasını aldı. Asbaşkan Zeyyat Kafkas törenden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas. (Takvim.com.tr foto arşiv)Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas. (Takvim.com.tr foto arşiv)

KURUM BİZE SÖZ VERDİ
Kafkas, "Bugün İstanbul'daki ilçe takımlarının açıklamalarının başkanlarının açıklamalarına baktığımız zaman birisi sadece son 2 yılda 7 tane arsa tahsisi, öbürü 13 tane arsa tahsisi, öbürü yaptıkları tahsisten 3 milyon Euro'lara varan villa satışlarını gururla anlatmalarını görüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum Bey'i ziyaret ettik.

Kendilerinden Trabzon'da daha önce Büyükşehir Belediye Başkanımızın da görüşünü aldığımız iki arsa noktasında talepte bulunduk. Resmi başvurularımızı yaptık. Kendisi derhal bununla ilgili girişimleri yapacağını ve Trabzonspor'a tahsis edeceğinin sözünü bize verdi" dedi.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas. (X)Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas. (X)

Kafkas, Ertuğrul Doğan'ın 4-5 aydır İstanbul'da bir arsa ile uğraştığını ve bu arsayı da bakana sunduklarını ve çalışmalarından dolayı Doğan'a teşekkür edildiğini söyledi.

rabzonspor Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda Ertuğrul Doğan başkanlığında seçilen yönetim kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi. (X)rabzonspor Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda Ertuğrul Doğan başkanlığında seçilen yönetim kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi. (X)

TALEPTE BULUNACAĞIZ
Kafkas, "O arsanın da Trabzonspor'a tahsisi için yeni yönetim kurulumuz ile birlikte sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu alıp gidip kendisinden talep edeceğiz. Duruma Türkiye'de futbolda başarılı olmuş 4 takım üzerinden bakarsak bunları almaları hakkıdır" ifadelerini kullandı.

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